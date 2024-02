Scava una buca in spiaggia, bambina muore travolta dalla sabbia

(Adnkronos) - Una bambina di 7 anni scava una buca in spiaggia, viene travolta dalla sabbia e muore. La tragedia si è verificata in Florida, a Lauderdale-by-the-Sea. Sloan Mattingly stava scavando una buca con il suo fratellino Maddox, 9 anni. I bambini, in una buca profonda circa 1,8 metri, sono stati travolti dalla sabbia e sono stati liberati dopo circa 20 minuti. I bambini sono stati soccorsi e portati in ospedale. Per Sloan, non c'è stato nulla da fare. Online è stata attivata una raccolta di fondi destinata alla famiglia.