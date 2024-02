Sci alpino femminile: troppa neve, salta anche il secondo superG di Coppa del mondo in Val di Fassa

Dopo l’annullamento di sabato, è arrivata un’altra cancellazione per il secondo supergigante femminile di Coppa del mondo previsto domenica 25 febbraio sulla pista La VolatA di Passo San Pellegrino.

Il lavoro incessante degli addetti alla pista aveva assicurato le condizioni per consentire il regolare svolgimento della gara domenicale, purtroppo nella nottata è ricominciato a nevicare copiosamente sul percorso e a quel punto è diventato impossibile per gli organizzatori assicurare la riuscita della competizione con gli standard richiesti dal regolamento.

Anche questo supergigante non verrà recuperato, rimangono così da disputare complessivamente otto prove da qui alla fine della stagione: discesa e supergigante a Kvitfjell (Nor) sabato 2 e domenica 3 marzo, gigante e slalom ad Are (Sve) sabato 9 e domenica 10 marzo, gigante e slalom delle finali di Saalbach (Aut) sabato 16 e domenica 17 marzo, supergigante e discesa delle finali di Saalbach (Aut) venerdì 22 e sabato 23 marzo.