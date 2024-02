A Boves una serata in ricordo di don Gianni Riberi

La comunità bovesana ha organizzato per sabato 2 marzo a partire dalle ore 20, una serata di ricordo dedicata a don Gianni Riberi, scomparso lo scorso 8 dicembre all’età di 73 anni.

Si comincerà con la SS. Messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, officiata dal vescovo di Pinerolo don Derio Olivero e concelebrata da Don Bruno Mondino, per proseguire con una serie di ricordi e proiezioni di foto e video che ricorderanno la figura di “Giobia”, come veniva affettuosamente chiamato da tutti coloro che lo conoscevano.

Fra gli altri, ci saranno i contributi di don Giorgio Macario, Don Mariano Bernardi e di Franco Monnichi.

A lungo protagonista della vita parrocchiale di Boves, prima come curato, poi come parroco, don Gianni Riberi ha lasciato un segno profondo in una comunità a cui diede tanto.

Nato a Savigliano, ma vissuto fin dalla gioventù a Cuneo, “Giobia” fu ordinato sacerdote nell’aprile del 1975. Dalla parrocchia del Sacro Cuore venne trasferito a Boves, dove trascorse molti anni del suo sacerdozio, prima di spostarsi a Valdieri - Entracque e infine nelle parrocchie di Castelletto Stura, Montanera, Riforano.

Svolse per alcuni anni gli incarichi di Vicario Generale e di referente diocesano per i consacrati.

Uomo di grande fede, molto amato per la sua umanità e simpatia ha avuto il merito di lasciare ovunque la sua serenità, il suo sorriso gioviale, la fiducia in Maria, la Madre di Gesù, a cui si ispirava, anche per l’appartenenza al Movimento dei Focolari.

L’appuntamento è dunque per sabato 2 marzo, alle ore 20, nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Boves, per salutare e ricordare ancora una volta don Gianni Riberi.