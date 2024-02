A Cherasco si parla di intelligenza artificiale con il professor Luigi Portinale

Ma cosa sappiamo davvero di questa IA? Come la potremo utilizzare? Sarà utile? Dannosa? Cosa cambierà nelle nostre vite?

Domande che si fanno un po’ tutti, che preoccupano alcuni e lasciano indifferenti altri.

Qualcosa di più si potrà saperne grazie alla competenza del prof. Luigi Portinale, professore ordinario di Informatica all’Università del Piemonte Orientale, Chief Technical Officer per Inferendo srl (Start Up di Alessandria), che ne parlerà in un incontro dal titolo “Viaggio nell’Intelligenza artificiale – Storie, evoluzione e sfide del presente”, che si terrà giovedì 29 febbraio alle ore 21 nella sala Consiliare del comune di Cherasco.

La serata, libera a tutti, è organizzata dal Lions Club di Cherasco con il patrocinio del Comune.