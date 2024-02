Alba Bra Langhe e Roero Capitali della Cultura 2026: "Non ci sono soltanto vini ed enogastronomia"

Tuttavia queste ed altre considerazioni vanno enunciate, con riferimento al progetto programmatico per “ Alba. Città della cultura 2026 ” che è in fase di presentazione pubblica.

Tale piano propositivo (elaborato da un Comitato in cui non sono rappresentate le associazioni culturali) perlopiù esprime ancora evidenti preponderanze verso l’enogastronomia, la produzione vitivinicola, il turismo ecc., ma non considera con rilevanza altri aspetti notevoli del territorio comunale e della zona.

Non solo non vi compaiono riferimenti al necessario rapporto con la problematica generale del cambiamento climatico, ma pare non debitamente rilevato proprio il patrimonio culturale e ambientale nel suo insieme, nelle sue valenze determinanti per lo sviluppo socio-economico rispettoso delle preesistenze locali.