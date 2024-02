Assemblea Avis di Ceva, la prima volta della nuova presidente Maria Chiara Dante

Lo scorso venerdì si è svolta l’annuale Assemblea dei Soci dell’Avis di Ceva, presso la biblioteca civica comunale, la prima che vede Maria Chiara Dante in qualità di Presidente, dopo le dimissioni di Fabio Mottinelli, nominato Direttore. Al tavolo della presidenza è stato chiamato a dirigere i lavori assembleari, l’ex presidente della sezione Beppe Tomatis, insieme con il Segretario, Simona Garitta, e con il Tesoriere, Teresa Bosio.

Dante ha commentato in apertura: ”Un anno è trascorso dall’inizio del mio mandato da presidente che, come ormai tutti saprete, è stato dettato dall’impossibilità di Fabio di proseguire nell’incarico. Mi sono affacciata con timore ed emozione a questa nuova avventura, perché so di andare a ricoprire un ruolo importante, precedentemente rivestito da persone con grandi capacità, sicuramente difficili da eguagliare, e con la consapevolezza che l’Avis è un’associazione che richiede impegno e dedizione, ma il costante aiuto da parte di tutti i componenti del Direttivo e anche di chi, pur non facendone parte si è sempre speso per l’associazione, è stato massimo e hanno davvero molto alleggerito il carico sia organizzativo che emotivo nello svolgimento di tutte le iniziative e le attività che ruotano intorno all’Avis. Ringrazio il Direttivo anche per la fiducia che mi ha concesso”.

Mottinelli ha illustrato i numeri dell’associazione: “I donatori attivi al 31 dicembre 2023 sono 390, i nuovi donatori iscritti nell’anno appena trascorso sono stati 56, circa la metà sono al di sotto dei 35 anni. Le donazioni totali del 2021 sono state 534, nel 2022 656 e nel 2023 ben 693, un trend in crescita di cui siamo soddisfatti e che ci spinge a fare ancora di più”.

Ha partecipato anche il vicesindaco Lorenzo Alliani, in rappresentanza del Comune, per portare i saluti ed i ringraziamenti dell’Amministrazione ai donatori di sangue.

Dopo aver deliberato sui vari punti all’ordine del giorno, la Presidente, Dante, in conclusione, ha illustrato le iniziative messe in campo nel 2023 e quelle in programma per il 2024 ed insieme al Direttore, Mottinelli, ha ricordato alla platea che il prossimo anno si rinnoveranno le cariche sociali, invitando i donatori a diventare parte ancora più attiva nell’Associazione, appello rivolto soprattutto ai più giovani, ma, in generale, a chi ha la possibilità di donare anche tempo alla gestione della sezione.