Avis Cuneo, nel 2023 donatori e donazioni in aumento

Sabato 24 febbraio si è svolta nella sede di via Bruni 15 l’assemblea annuale dell’Avis di Cuneo.

Tante le iniziative nel corso dell’anno: incontri formativi, premiazione per i donatori con particolari traguardi, consegnate borse di studio a giovani donatori, partecipazione alla consegna della Costituzione ai diciottenni, Straconi, Bimbinbici, Natale e Pasqua di solidarietà, oltre al sostegno di progetti dell’associazione EsoEs e di Amico Sport.

A pieno regime gli ambulatori di gastroenterologia, cardiologia e urologia, gratuiti per tutti i donatori, grazie alla disponibilità dei dottori Ferro, Fontana e Mediago.

Da sottolineare la soddisfazione dell’associazione per la possibilità di prenotare online l’appuntamento per la donazione all’Ospedale di Cuneo che permette a tutti di prenotare in velocità senza più lunghe code telefoniche.