Bra, al multisala Vittoria una serata di cinema e di musica nel segno di Giacomo Puccini

Proprio in occasione della Giornata internazionale della donna e dell’approssimarsi dell’importante anniversario, l’Associazione Culturale Piero Fraire, in collaborazione con l’Associazione culturale “La musica in testa”, il Comune di Bra e il Cinema Vittoria multisala propone una serata di cinema e di musica, unica nel suo genere.

L’evento speciale ha per titolo “L’opera lirica incontra il cinema - L’universo femminile nella musica di Puccini” ed è in programma venerdì 8 marzo, alle ore 21, presso il Cinema Vittoria di Bra.

Trama . Il film racconta il tormentato rapporto tra la creatività musicale di Giacomo Puccini e una delle sue più intime e segrete fonti di ispirazione: l’universo femminile. È un film drammatico molto poetico, ambientato in una Toscana descritta con dovizia di particolari in inquadrature di smagliante bellezza. La musica di Puccini, con il suo fascino struggente, verrà eseguita dal vivo da un virtuoso ensemble strumentale e da quattro meravigliose cantanti, all’interno del progetto “Easy Opera”.

Giunto quest’anno al suo XIV° anno di vita, il progetto vuole avvicinare all’Opera tutti, in modo facile e in economia di mezzi, deliziando i palati degli intenditori più raffinati, ma, soprattutto, conquistandone di nuovi. Il gruppo strumentale, ridotto, ma dai colori orchestrali, è formato da musicisti di comprovata esperienza, da giovani all’inizio dell’attività professionale e da musicisti non professionisti che coltivano per diletto la loro passione, diretto dal maestro Paolo Fiamingo.