Bra: parcheggi blu gratuiti sabato 2 marzo

Accogliendo la richiesta della locale Associazione commercianti, l’Amministrazione braidese ha deciso di sospendere il pagamento dei parcheggi in zona blu per la giornata di sabato 2 marzo in occasione dell’iniziativa “Desbarasuma”.

Si tratta dell’evento organizzato dall’Ascom di Bra in collaborazione con il Comune e i comitati di via per concludere il periodo dei saldi e svuotare il magazzino dei negozi che si preparano alla nuova collezione fornendo ai cittadini imperdibili occasioni di acquisto a prezzi scontati. (rb)