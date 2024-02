"Ciak si gira!": in scena a Sale delle Langhe lo spettacolo della primaria dedicato al Cebano

Lo scorso mercoledì 21 febbraio, per la seconda volta, presso la bocciofila di Sale delle Langhe, i bambini della Scuola Primaria, capitanati dalle loro insegnanti, hanno intrattenuto, con tanto divertimento, una grande platea.

I protagonisti hanno raccontato la storia di una famiglia di extraterrestri che è atterrata, per necessità, sulle colline del Cebano.

Gli extraterrestri sono stati accolti da una famiglia di terrestri che li ha accompagnati in un meraviglioso viaggio alla scoperta di 7 piccoli Comuni: Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Montezemolo, Priero, Castelnuovo di Ceva, Roascio e Paroldo.

Durante la serata tra canti, balli e dialoghi è stata proiettata la guida turistica digitale a misura di bambino, denominata “Ciak si gira! Un viaggio nei nostri piccoli Comuni”.

Questo capolavoro è il risultato di visite guidate nei 7 Comuni da parte dei piccoli protagonisti, di brevi video e della stesura cartacea e digitale della guida turistica.

E’ importante guidare questi piccoli cittadini a conoscere in modo diretto e propositivo il loro territorio, attraverso la ricerca, l’indagine storica e l’esplorazione dei luoghi in cui vivono, a partire dal loro paese per, poi , estendersi al territorio circostante.

Questa meravigliosa serata è stata anche rallegrata dalla Prof. Danni Claudia che ha accompagnato con la sua fisarmonica alcuni canti del folklore piemontese, rendendo ancora più emozionante questo grande spettacolo.

Erano presenti anche alcuni Sindaci e gli esperti che hanno contribuito alla realizzazione della guida e, come scrive Mattie Stepanek “L’unione fa la forza…quando c’è lavoro di squadra e collaborazione si possono realizzare cose meravigliose”!

Il vice sindaco di Sale delle Langhe, Andrea Mozzone, si è complimentato con i bambini, spendendo grandi parole d’affetto nei confronti della realtà scolastica salese.