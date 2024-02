Cuneo: dopo Pasqua i primi lavori di manutenzione su villa Invernizzi

Per i primi interventi di manutenzione su villa Invernizzi a Cuneo – o, meglio, propedeutici a quelli più concreti di reale messa in sicurezza dell’area – ci sarà da aspettare il passaggio delle festività pasquali. A darne notizia l’assessore Alessandro Spedale, nella prima serata del consiglio comunale del capoluogo.

Sturlese: “Lavori attesi ormai da anni”

A chiedere informazioni, e un cronoprogramma degli interventi, il consigliere comunale Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni). Che ha preso le mosse da alcuni recenti episodi di effrazione vissuti dalla struttura e dall’area: “Sono due, nello specifico, di cui il più prossimo con protagonisti i cancelli della villa – ha raccontato il consigliere – . I lavori di manutenzione di cui parliamo ormai da anni, che non sono nemmeno di grande entità, devono essere conclusi. Le risorse per realizzarli ci sono? Se sì, quando verranno portati a termine?”

Lavori al via dopo Pasqua

L’assessore Spedale ha confermato gli episodi di effrazione: “Subito dopo mi sono personalmente recato sul posto assieme ai tecnici del settore Patrimonio e alla polizia Municipale” ha assicurato.



“I soldi sono nel bilancio d’esercizio del 2024 nella parte di manutenzione dei fabbricati, e sono già stati impegnati: verranno utilizzati, non appena ricevuti – ha aggiunto - . Si punta a togliere vegetazione spontanea cresciuta di recente e a realizzare alcuni lavori di sgombero e pulizia, nell’ottica poi di affrontare altri interventi. In ogni caso, quest’attività potrà essere realizzata dopo il periodo pasquale”.