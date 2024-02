Lions Club Mondovì Monregalese con il Governatore Distrettuale Oscar Bielli

Serata con il Governatore del Distretto 108IA3, Oscar Bielli, per il Lions Club Mondovì Monregalese, accompagnato dal cerimoniere distrettuale e presentato dal presidente di zona Sergio Zavattero. Al Governatore un saluto istituzionale dalla provincia di Cuneo e da Mondovì dal sindaco Luca Robaldo, e dal sindaco di Magliano Alpi, Marco Bailo.

La serata ha avuto inizio con il silenzioso e un plauso in memoria del socio Angelo Ferrero, ricordato dal presidente Federico Bianchini a nome di tutti i soci, per il suo impegno e la disponibilità che ha sempre dato per il club.

Il Governatore Bielli ha evidenziato l’importante della collaborazione di ogni Club con le associazioni del territorio e le Istituzioni, per poter lavorare insieme per finalità condivise. Ha inoltre sottolineato come sia fondamentale il mettere a disposizione la propria posizione nel club per i giovani per il futuro “perché è insieme a loro che dobbiamo costruire il futuro del Lions ed aver sempre presente il dovere di solidarietà che dobbiamo avere verso coloro che non hanno avuto una vita serena come la nostra”.

Nel meeting stati inoltre consegnati dal Governatore a diversi soci dei riconoscimenti per il loro impegno di servizio.