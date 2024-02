Mondovì ospita il terzo appuntamento di "Mettiamoci in gioco" con giochi da tavola e di ruolo

La sala comunale delle conferenze di Mondovì “Luigi Scimè” normalmente sede di incontro, di riunioni, di iniziative culturali, musicali, politiche diventerà location per giochi da tavola e di ruolo.

Sabato 2 marzo, dalle 20 alle 24, si svolgerà infatti il terzo appuntamento di “Mettiamoci in gioco”, un’iniziativa, aperta a tutti, nata dalla sinergia tra la Proloco "cui dur ferun", la parrocchia di Santa Maria Maggiore e l’Olimpic Ferrone (squadra sportiva del rione) che intende avvicinare ragazzi, giovani ed adulti, ai giochi di ruolo ed ai giochi da tavolo per divertirsi mettendosi in relazione. Il progetto ha ottenuto un contributo dalla Fondazione CRC nel bando autunno 2023.

La serata, consentirà a tutti, di divertirsi con numerosi giochi da tavolo e di cimentarsi in alcuni giochi di ruolo.

Il terzo appuntamento è stato organizzato grazie alla collaborazione dell’associazione ludica “tre ragazzi in scatola di Carrù”, e si avvarrà della presenza di Marco Turco come master per i giochi di ruolo.

L’evento è gratuito. È necessaria la prenotazione inviando una mail a cuidurferun@libero.it