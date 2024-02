Nuovo pediatra a Ceva: dal 16 marzo prende servizio la dottoressa Federica Baldi

Prenderà servizio a Ceva a partire dal 16 marzo la nuova pediatra di libera scelta Federica Baldi.

Il medico, con incarico a tempo indeterminato, ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia a Genova e si è specializzata in pediatria con il massimo dei voti presso la prima Scuola di Specialità dell’Istituto Gaslini di Genova.

Baldi, ha precedentemente lavorato come Dirigente Medico presso la Pediatria dell’Ospedale San Paolo di Savona e Santa Corona di Pietra Ligure e negli ultimi due anni presso l’Istituto Gaslini di Genova nell’ambito del progetto Gaslini diffuso.

"Siamo molto soddisfatti – afferma il direttore del distretto Sud Est Gloria Chiozza – di essere riusciti a immettere in ruolo un nuovo Pediatra all’ambito di Ceva. Il risultato premia il lavoro compiuto per consentire a questo territorio di attivare un secondo specialista per la copertura della domanda locale".

La nuova pediatra presterà la propria attività presso i locali del Vecchio Ospedale in via XX Settembre 1 e riceverà su appuntamento (tel. 338/5287203 email: dottoressabaldiped@gmail.com) il lunedì dalle 10 alle 13, martedì dalle 14 alle 17; mercoledì dalle 9 alle 12; giovedì dalle 14 alle 17 e venerdì dalle 10 alle 13.

Gli assistiti potranno effettuare la scelta del nuovo pediatra on line attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e con l’applicazione “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte” accessibile con SPID, CIE o TS-CNS oppure presso gli sportelli multifunzionali i cui orari sono reperibili sul sito internet https://www.aslcn1.it/assistenza-territoriale/distertti-sanitari/sedi-e-orari-sportelli-multifunzionali.