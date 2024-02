Riparte l'Università del Mondolè: primo incontro a Villanova Mondovì sulla peste suina

Si aprirà con un incontro sulla peste suina la sesta edizione dell'Università del Mondolè, progetto nato nel 2019, grazie alla collaborazione di un team tutto femminile dei comuni di Villanova Mondovì, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Pianfei e Roccaforte Mondovì.

Dieci gli appuntamenti in calendario che si svolgeranno il mercoledì sera alle 21, nei diversi comuni, con ingresso libero e gratuito.

Si partirà mercoledì 6 marzo nei locali della biblioteca civica di Villanova Mondovì con un incontro sulla PSA, curato da Luca Orlando, veterinario dell'AslCn1.

Mercoledì 13 marzo sarà la volta di Roccaforte che, presso la "Crusà", ospiterà "Parole in equilibrio: comunicazione efficace e sensibilità al contesto" con Silvia Spinelli, psicoterapeuta dell'età evolutiva e formatrice e Vittorio Gonella, psicoterapeuta e psicologo clinico.

Mercoledi 20 marzo l'appuntamento sarà a Pianfei, presso la sala Fulcheri, con "Api e miele: un micromondo da scoprire", con Fiorella Rosa e Angela Petruccelli, veterinari ASL CN1 e Alessandro Tomatis, apicoltore

27 marzo a Frabosa Soprana nella sala consigliare del Comune "PELLE: il nostro organo di senso più esteso". Interventi di Gaia Somoquina, cristalloterapeuta numerologa e Cinzia Cesano, ayurveda, food educator, erboristeria.

Mercoledì 3 aprile a Frabosa Sottana, nella sala consigliare, "Le Alpi Marittime nella morsa dei cambiamenti climatici: i rischi per la biodiversità" con Erika Chiecchio, naturalista Aree Protette Alpi Marittime.

Mercoledì 10 aprile si ritorna a Villanova Mondovì, in biblioteca, con "Alimentazione per lo sport, tra falsi miti e verità" con Laura Boetti, biologa nutrizionista, specializzata in nutrizione sportiva.

Mercoledì 17 aprile a Frabosa Soprana, in sala consiglio, la presentazione di "Profanazione" libro di Fulvio Rombo che interverrà con Roberta Dho e Sarah Cogni.

Mercoledì 24 aprile a Pianfei, in sala Fulcheri, "I segreti della carne. Conosciamo i tagli e come cucinarli" con Flavio Anselmo, macelleria Isolagricola - Mondovi.

Mercoledì 8 maggio a Roccaforte, presso la "Crusà", "Fisioterapia & Esercizio terapeutico, la reale cura" con Martina Sirigu, fisioterapista specializzata in problematiche neurologiche e master in disordini muscolo scheletrici e Andrea Sugliano, fisioterapista specializzato in terapia manuale ed esercizio terapeutico.

La rassegna si chiuderà mercoledì 15 maggio a Frabosa Sottana al Galapalace con la proiezione del film "Gianni Ellena: il signore del Corno

Stella", in collaborazione con CAI Mondovi.