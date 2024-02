San Pietro del Gallo, amici, colleghi e familiari riuniti per ricordare "Claudione"

A San Pietro del Gallo domenica 25 febbraio si sono ritrovate tante persone per commemorare un amico speciale, Claudio Gazzera, ma per tutti Claudione, scomparso poco più di un anno fa. Amici, colleghi e familiari si sono riuniti per onorare la memoria di Claudio in una giornata dedicata al suo spirito vivace e alla sua positività contagiosa.