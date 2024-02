Domenica 24 marzo a Caraglio torna la Fiera di Primavera

Domenica 24 marzo si terrà a Caraglio la Fiera di Primavera, la manifestazione dedicata all’artigianato, ai prodotti tipici, a tutte le attività del nostro territorio organizzata dall'Associazione Turistica Pro Loco Insieme per Caraglio in collaborazione con il Comune di Caraglio. La fiera si svilupperà per l’asse di Via Roma.

Quest'anno la Pro Loco organizza sotto l’area del Pellerin dalle ore 12.30 la quinta edizione della sagra della polenta “Bastarda” con una farina speciale chiamata proprio “Bastarda” perché è un misto di 5 farine diverse riscoperta dal nostro concittadino Lucio Alciati, ed oggi prodotta dall’azienda agricola Molineri Liliana che si potrà gustare sia con il sugo di salsiccia di Bufala “Moris” che con la salsa al Castelmagno del Caseificio produttori Alta Valle Grana.

Ad allietare il pomeriggio dalle ore 14 e 30 in Piazza Cavour balli occitani con DANIELA MANDRILE.

Dichiarazione della Pro loco: "La Pro loco di Caraglio dato il successo riscontrato nel 2023 vuole riproporre questa fiera che da piccola che era con i suoi all'incirca 30/40 banchi oggi si trova a gestire oltre 60 espositori. Questo per noi organizzatori vuol dire tanto; innanzitutto gratificazione per il lavoro di tutti noi volontari e poi il piacere di portare un'ulteriore successo a Caraglio. Tanti espositori significa tanti visitatori e quindi tanta pubblicità per Caraglio, per le attività che ci sono e che ci lavorano. Vuol anche dire soddisfazione, perchè il continuo lavoro che la pro loco fa da ormai 13 anni sta riscuotendo successo e ammirazione dagli espositori che con il passa parola aumentano di anno in anno. Per concludere vogliamo ringraziare tutti quanti, espositori e visitatori e che dire se non...Venite a trovarci, venite a gustare all'ora di pranzo la polenta "bastarda" prodotta solamente qui a Caraglio, frutto di mani e testa puramente di Caraglio. Vi aspettiamo numerosi!!!”

Per info e prenotazioni contattare: 346 1546124 (Lara), 340 8779704 (Alessia) oppure via mail: info@insiemepercaraglio.it o sul sito: www.insiemepercaraglio.it