Agripole Brilla alla Conferenza sulla Promozione Dell'Export e della Ristorazione Italiana alla Camera dei Deputati

Martedì, 6 Febbraio 2024, ha segnato un momento significativo per Agripole, un'azienda emergente nel settore agricolo italiano, che ha partecipato alla prestigiosa conferenza incentrata sull'esportazione della produzione italiana e la promozione della ristorazione e delle strutture ricettive italiane. L'evento, che si è svolto alle 14:30, ha visto la partecipazione di illustri relatori e ospiti istituzionali, tra cui l'On. Fabio Porta, eletto nella circoscrizione Estero America Meridionale, e ha avuto luogo in un contesto di grande rilievo per il settore agroalimentare e turistico del nostro paese.

La conferenza, moderata da Paola Copertino, ha visto la presenza di figure chiave del panorama agroalimentare italiano, come Angel Miguens Morales di Italian Producers, Alessio Gambino di Magnifico Food e Cristian Cirillo di Cirillo Group S.p.A., oltre alla partecipazione di associazioni di rilievo quali Confassociazioni e Puglia Top Quality. L'evento ha avuto un focus particolare sull'importanza dell'esportazione dei prodotti italiani all'estero, nonché sulla valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio nel settore della ristorazione e dell'ospitalità.

Agripole, pur essendo una realtà di piccole dimensioni, ha dimostrato ancora una volta il suo impegno verso l'eccellenza e l'innovazione nel settore agricolo, partecipando attivamente a discussioni che mirano a promuovere la qualità e la sostenibilità dei prodotti italiani nel mondo. La partecipazione a un evento di tale portata è un chiaro segnale dell'importanza che piccole aziende innovative come Agripole rivestono nel panorama dell'esportazione agroalimentare italiana, contribuendo in modo significativo al successo del Made in Italy all'estero.

Durante l'evento, è stata data particolare attenzione alla consegna dei riconoscimenti alle Eccellenze Italiane, un momento culminante che ha visto Agripole tra i protagonisti. Questo riconoscimento sottolinea l'impegno e la dedizione dell'azienda nel promuovere la qualità, l'innovazione e la sostenibilità dei prodotti agricoli italiani, elementi chiave che distinguono l'offerta del nostro paese nel competitivo mercato globale.

Inoltre, la cerimonia di premiazione ha incluso la consegna di un piatto esclusivo realizzato dal ceramista Agostino Branca, simbolo dell'eccellenza artigianale italiana che si unisce alla qualità agroalimentare per promuovere l'immagine dell'Italia nel mondo.

La conferenza è stata trasmessa in diretta web, rendendo possibile a un pubblico internazionale di partecipare e di ascoltare gli interventi dei relatori, i quali hanno portato la loro esperienza e visione sul futuro dell'esportazione italiana e sulle strategie per valorizzare al meglio le realtà imprenditoriali del nostro paese.

Agripole emerge da questo evento non solo come una piccola realtà aziendale di successo ma anche come esempio di come l'innovazione e la qualità possano giocare un ruolo chiave nel promuovere l'agricoltura italiana a livello internazionale. La loro partecipazione alla conferenza rappresenta un passo importante verso nuove opportunità di crescita e riconoscimento su scala globale, contribuendo allo stesso tempo a rafforzare l'immagine dell'Italia come terra di eccellenza agroalimentare e culinaria.