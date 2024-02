Fondazione CRC porta in San Francesco un'esposizione di moda rinascimentale

Sabato 2 marzo, alle 16, presso il Complesso Monumentale di San Francesco (via Santa Maria 10) a Cuneo, si terrà il laboratorio con Laura Boffa, dal titolo “Sfilata di moda rinascimentale”. Ispirati dalla moda e dagli ornamenti rinascimentali i partecipanti creeranno per i loro manichini un capo di campionario originale per dare vita a una stravagante sfilata con esposizione nell’area relax della mostra "Lorenzo Lotto Pellegrino Tibaldi. Capolavori dalla Santa Casa di Loreto”. Al termine del laboratorio, i bambini potranno portare a casa le loro creazioni.