Lunghe code questa mattina nelle vie di accesso alla rotatoria posta all'ingresso dell'autostrada di Mondovì.

Un camion cestello si è ribaltato - senza coinvolgere altri veicoli. L'autista del mezzo risulta illeso. L'incidente si è verificato poco dopo le 7. Per le operazioni di messa in sicurezza sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine.

Il traffico è in via di smaltimento e il flusso dovrebbe tornare normale in tempi brevi.