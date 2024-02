A Busca sindaco e giunta tracciano il bilancio degli ultimi cinque anni di mandato

Martedì 5 marzo alle 20.45 allo spazio incontri Porta Santa Maria è previsto un incontro con il Sindaco Marco Gallo e la giunta comunale per tracciare il percorso e attività svolte in questi cinque anni dal 2019 al 2024. La serata sarà moderata dal giornalista Giulio Botto.



Questo sarà il primo di un ciclo di appuntamenti che ci vedranno impegnati in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024. Insieme potremo costruire le solide basi per il futuro programma elettorale dell’attuale maggioranza consigliare.



Saranno ‘laboratori di idee’ dove incontreremo le associazioni e i buschesi che vogliono in modo concreto ed attivo dare il proprio contributo alla stesura del programma elettorale 2024 – 2029.



Queste le date dei successivi incontri che avranno sempre luogo presso lo ‘Spazio Incontri Porta Santa Maria’ alle ore 20,45:

Martedì 12 marzo – Iniziamo a scrivere il futuro della nostra città

Presentazione della/del candidata/o Sindaco

Martedì 26 marzo – Laboratorio del territorio e del lavoro

Martedì 2 aprile – Laboratorio dei servizi e delle persone