Percorsi di democrazia: al Denina Pellico Rivoira l'incontro col docente e sindaco di Savigliano Antonello Portera

Nel pomeriggio di giovedì 22 febbraio presso la sede dell’Istituto Rivoira di Verzuolo si è tenuto il secondo incontro del ciclo Percorsi di democrazia organizzato dall’Istituto d’Istruzione Superiore "Denina Pellico Rivoira" su tematiche di approfondimento politico-amministrativo a favore delle classi quinte.

Il professor Antonello Portera, docente dell’istituto e attuale sindaco di Savigliano, ha esposto, coinvolgendo in prima persona i ragazzi, la sua esperienza amministrativa, descrivendone i meccanismi ed evidenziando le complessità e, talvolta, le difficoltà.

A inizio conferenza il professor Portera si è soffermato sul processo di elezione di un sindaco di una città di medie dimensione quale è Savigliano, quindi sulla scelta degli assessori quali stretti collaboratori del sindaco, provando a dare anche un’idea della dialettica – preziosa per la democrazia – fra maggioranza e minoranza.

Dopodiché Portera ha cercato di offrire uno spaccato su come non sia agevole assumere decisioni politiche tra differenti istanze sociali e in un contesto di risorse economiche che spesso non risultano sufficienti a realizzare tutte le finalità che un’amministrazione intenderebbe realizzare.

Oltreché arricchente, l’incontro è risultato molto partecipato e non ha mancato di suscitare domande e curiosità negli alunni.