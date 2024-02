Ormea, la Scuola Forestale avvia i progetti di birdwatching e bird listening

Le ultime settimane dell’inverno e le prime settimane della primavera sono “strate

In questo periodo, infatti, le rotte migratorie sono “affollate” in quanto gli uccelli svernanti si spostano verso le zone di nidificazione del Nord Europa mentre le specie in arrivo dall’Africa si preparano per la nidificazione nelle nostre zone.

Inoltre abbiamo anche specie stanziali che dimorano sul nostro territorio per tutto l’anno.

La classe II A della Scuola Forestale di Ormea ha iniziato ai primi di Febbraio un interessante progetto di birdwatching e di bird listening in merito all’avifauna presente in una zona presso la località Bossieta (comune di Ormea).

“L’attività in corso rientra in un progetto del comune di Ormea e finanziato da Fondazione CRC” spiega la prof.ssa Paola Colombo, che aggiunge “abbiamo costituito sei gruppi di ascolto in cui gli studenti e le studentesse, per circa mezz’ora, si appostano presso gli habitat presenti (bosco, zone umide, ecc.) e cercano di osservare gli uccelli o, in alternativa, cercano di ascoltarne il canto. In tal caso l’identificazione della specie avviene anche attraverso l’uso di una ‘app’ specifica”.

Al momento il progetto ha portato all’identificazione di circa diciannove specie tra cui lo smeriglio, l’allocco, il ciuffolotto e la capinera. Il progetto terminerà a fine Maggio e, presumibilmente, le specie censite si arricchiranno ulteriormente grazie all’arrivo, ormai prossimo delle specie nidificanti.