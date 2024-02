Un sold out per la vita: Aido, Avis e Fidas Bra fanno squadra

A dar concretezza ad un'idea vincente, forte della volontà di far rete e sinergia, le squadre dirigenti di AIDO, AVIS e FIDAS Bra che hanno messo a segno un evento utile occasione di una riflessione importante e preziosa a favore della cultura del dono, concetto sottolineato dal primo cittadino Fogliato presente in sala con gli Assessori Ciravegna e Messa unitamente al Consigliere Panero, al candidato Sindaco Somaglia nonché al Presidente della Provincia Robaldo per un segnale importante: il dono identificato come azione sociale che non ha colore politico se non l'attenzione alla comunità tutta.