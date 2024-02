Hockey indoor: la Lorenzoni BCC si aggiudica l'Euro Challenge 2024

Euro Challenge 2024: è l' importante risultato ottenuto dalla Lorenzoni BCC che a Murska Sobota, in Slovenia, ha preso parte alla Coppa europea in virtù del titolo indoor vinto nel 2023.

Le ragazze del Presidente Calonico hanno affrontato in prima gara la squadra campione della Georgia, battuta con il risultato di 4 a 1. Subito dopo, però, hanno subito una battuta d' arresto contro le svedesi del Partille per 4 a 5.

Più semplice il terzo incontro contro le Ungheresi del Fasor HC, vinto con un buon margine che ha permesso alle atlete di Gualtiero Berrino di entrare, già nella serata di venerd, nel gruppo finale per poter incontrare in sequenza le portoghesi del Lisbona e la danesi del Copenaghen HC.

Partite giocate con grande attenzione perché era in gioco non solo la vittoria nel torneo, ma soprattutto la promozione al livello superiore della prossima competizione europea.

Il successo sulle portoghesi dava questa certezza alla squadra italiana e quello sulle danesi per 4 a 1 in chiusura sanciva il primo posto assoluto sul podio.

Questo prestigioso e netto risultato chiarisce ancora una volta la buona propensione delle braidesi nella specialità indoor e premia il buon lavoro della stagione al coperto.

Premio speciale quale miglior portiere del torneo al numero uno braidese Alina Fadeeva mentre capocannoniera è stata con 7 centri personale Alessia Anania, ben supportato dalle compagne che hanno espresso un gioco d' insieme veloce e apprezzato.

Dalla prossima settimana Elena Carletti e compagne dovranno abbandonare il parquet per affrontare il duro campionato Prato. Non c è tempo per rifiatare.