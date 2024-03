Volley femminile: Lab Travel Honda Cuneo, si riscatta l'U16

“Chi vince festeggia, chi perde spiega”. Le parole del ct della nazionale femminile Julio Velasco ben riassumono il quadro del settore giovanile firmato Lab Travel Honda Cuneo sulle partite del weekend.

Iniziando da una Serie C che si lascia sopraffare dalla Teamwork To Play (una formazione sì molto solida ed efficace, ma che ha anche permesso notevoli recuperi da parte delle cuneesi); procedendo con una Under 18 che non riesce a imporsi su L’Alba Volley, vedendo così sfumare la possibilità di partecipare alla finale provinciale 1°/2° posto; concludendo con l’Under 12 che, nonostante la grinta messa in campo punto dopo punto, non riesce a conquistare la vittoria contro la Libertas Borgo Blu e si qualifica 20° nella classifica 4vs4. Unica nota positiva, la vittoria dell’Under 16, tanto agognata quanto meritata.

Iniziamo con l’analisi della partita della Serie C, che ha visto contrapporsi il sestetto cuneese della Lab Travel Honda Cuneo contro quello torinese del Teamwork To Play.

Coach Giordanetto parte schierando una P5: sulla diagonale palleggio-opposto De Carlini e Viglietti; schiacciatrici laterali Donadei e Cassini, Tomatis e Thior al centro e Romano Libero. Il primo punto è per le padrone di casa, subito però appaiate grazie ad un primo tempo di Thior dal centro. Poi le torinesi di Coach Alpignano prendono il largo, portandosi sul 6-3. Un buon turno al servizio di Thior permette l’aggancio (6-6), ma ancora una volta il copione si ripete: vantaggio 10-6 per la formazione torinese, mentre le cuneesi non riescono a concretizzare punti. La rimonta parte da una buona fast di Tomatis seguita da un attacco profondo di Viglietti, che permettono alle biancorosse di avvicinarsi pericolosamente (11-9). Ancora una volta, però, Cuneo spegne la luce e sul 14-9 Coach Giordanetto chiama time out. Il divario continua ad aumentare (15-10) e, nonostante gli sprazzi di lucidità, le cuneesi non riescono a macinare gioco. Si cerca di ribaltare la situazione con un doppio cambio sulla diagonale palleggio-opposto: escono De Carlini e Viglietti per Testa e Oberti, che sigla subito il suo primo punto da posto 2 con un pallonetto dietro al muro. Sul 19-15 esce Testa per Viglietti e subito dopo (20-15) viene chiuso il doppio cambio con il rientro di De Carlini. Sul 21-17 altro cambio per Cuneo: out Cassini e dentro Teppa che fa subito molto bene, soprattutto in attacco, e costringe la panchina di casa a fermare il gioco (21-18). Le biancorosse riescono nell’impresa e l’aggancio del 21 pari arriva grazie ad una grande parallela di Viglietti e un ace di Tomatis dai 9 metri. Si continua con un 2° time out per le torinesi, il controsorpasso Teamwork e, ancora una volta, il pareggio grazie ad un’altra parallela sulla linea laterale di Viglietti. Sul 22- 22 secondo time out per Coach Giordanetto per interrompere il ritmo avversario, ma le padrone di casa non si lasciano distrarre e chiudono i conti sul 25 22.

Il primo punto del secondo parziale è per Cuneo, con il contributo di una grande difesa di De Carlini su fast avversaria. Le torinesi, però, si impongono nuovamente fin da subito portandosi a quota +3 e poi mantenendosi a debita distanza per l’intero corso del parziale: Sul 13-10 Coach Giordanetto propone ancora una volta il doppio cambio: entrano Testa e Oberti per De Carlini e Viglietti e sul 16-10 si vede costretto a fermare il gioco. Il doppio cambio si chiude sul 18-10 e subito dopo rientra in campo Teppa (questa volta per Donadei), che sigla due punti importanti per il morale, portando le sue sul 20-13. Suona la carica anche il libero Romano, che dopo due belle difese riesce a mettere palla a terra, siglando il suo primo punto della partita (che coglie del tutto impreparata la formazione avversaria). Il gap di punti rimane però importante: sul 21-16 time out per la panchina di casa e sul 22-17 secondo time out Cuneo che, però, non porta ad alcun cambiamento: il parziale si conclude infatti sul 25-17.

Si riparte punto a punto fino al 4 pari, poi le ragazze di Coach Alpignano ingranano e si portano sul 6-4, obbligando la panchina di Cuneo a fermare il gioco. Sull’8-4 primo cambio per la formazione cuneese: dentro Donadei per Teppa. Le Torinesi mettono la freccia, portandosi a più 4 (11-7). Le biancorosse provano una timida rimonta e sul 12-9 Coach Giordanetto ripropone il doppio cambio della diagonale, con Testa e Oberti che entrano per De Carlini e Viglietti. Grazie a Donadei da posto 4 le cuneesi si avvicinano sempre di più (13-12), ma un fallo di doppia di Testa non permette di agguantare il pareggio (14-12). Ci pensa allora Oberti a riportare in scia le sue (14-13) e trovare, finalmente, il tanto bramato aggancio sul 15-15. Tuttavia, le torinesi non si lasciano sorprendere e ri-marcano il territorio portandosi velocemente a quota più 3. Sul 18-15 coach Giordanetto ferma il gioco e chiude il doppio cambio. Le biancorosse non riescono a macinare punti e si lasciano trainare dal ritmo di gioco avversario. Sul 24-17 ultimo tentativo cuneese, con Teppa che rientra ancora una volta in campo, ma il match si conclude definitivamente 25-17.

Una sfida sicuramente difficile quella affrontata dalla compagine cuneese, con un primo set caratterizzato da una grande rimonta e dalla possibilità di cambiare le sorti del match. La formazione torinese del Teamwork To Play sfrutta sicuramente l’esperienza accumulata nel corso degli anni sul campo da pallavolo e, nonostante qualche calo di attenzione, non si lascia cogliere in fallo, continuando a imporre il proprio gioco. Per le atlete di Coach Giordanetto-Guerriero è ora tempo di tornare in palestra per preparare la sfida contro la Mokavit Rosaltiora (che si preannuncia già combattiva), prevista per Sabato 2 marzo, ore 19:00, presso la Palestra Ex Media 4 di Cuneo.

[Teamwork To Play vs Lab Travel Honda Cuneo 3-0 (25-22 / 25-17 / 25-17)]

L’Under 18 si approccia alla sfida con l’Alba Volley con la voglia di lottare, di cui è testimone il set strappato alle avversarie, ma anche questo non è sufficiente per portare a casa nuovi punti. Le ragazze di Coach Biestro sono una formazione solida, in attacco e in difesa, contro cui non è semplice imporre il proprio ritmo. Dopo un primo set titubante, le cuneesi di Coach Lamberti-Frison tirano fuori le unghie e riaprono le sorti della partita; ma proprio quando ci si aspettava una marcia in più, soprattutto in termini di grinta, le biancorosse si lasciano trascinare e non riescono più a rientrare in partita. Sfumata la possibilità di partecipare alla finale provinciale 1°/2° posto, ora non resta che vincere la partita decisiva, quella contro il Monvi Lpm Bam, che determinerà la 3° classificata provinciale del Campionato Under 18: l’appuntamento è per lunedì 26 febbraio, ore 20:30, presso il Palaitis di Mondovì.

[L’Alba Volley vs Lab Travel Honda Cuneo 3-1 (25-16 / 25-27 / 25-17 / 25-12)]

Dopo mesi di duri allenamenti e nessuna vittoria, l’Under 16 ritrova finalmente la combattività e, in una partita-maratona di ben 5 set caratterizzata da continui stravolgimenti di copione, riesce a portare a casa la prima vittoria stagionale. Il match contro la formazione del Volley Dogliani inizia con alcune di disattenzioni da parte delle cuneesi, che cedono il primo parziale sul 25-23; nei successivi due set riescono a imporre il proprio gioco, mettendo in campo una buona pallavolo e portandosi a notevole distanza dalle avversarie. Proprio quando l’ombra della vittoria sembra stagliarsi all’orizzonte, però, un altro calo di lucidità porta le doglianesi a riaprire le sorti del match. Durante un tie-break tutto può accadere, ma le atlete di Coach Lamberti-Frison non demordono e con testa e motivazione chiudono definitivamente i conti, aggiudicandosi così la loro prima vittoria. Ora serve proseguire con la scia di risultati positivi, migliorando non solo la tecnica, ma anche e soprattutto l’approccio mentale alla gara, per essere decisive ed efficaci in ogni momento della partita. Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 3 marzo, ore 10:30, contro la formazione del Volley Marene Asd.

[Volley Dogliani vs Lab Travel Honda Cuneo 2-3 (25-23 / 19-25 / 10-25 / 25-15 / 7-15)]

Infine, le piccole dell’Under 12 concludono la loro prima esperienza sul taraflex: il girone 4vs4 è ormai giunto al capolinea e, con l’ultima partita di Sabato scorso, le pallavoliste in erba delle Smart Coach Marro-Zaccaro portano a casa la 20° posizione in classifica. Ora, è arrivato il momento di addentrarsi nella “pallavolo dei grandi”, con l’inizio del vero e proprio campionato 6vs6. Un nuovo modo di mettersi in campo, di rapportarsi con le compagne e di mettere in pratica quanto appreso in allenamento, il tutto con l’obiettivo di creare solide basi per gli anni a venire. Le prossime partite rappresenteranno sicuramente una notevole sfida per le nostre “piccole” dove l’obiettivo sarà continuare a crescere, come atlete e come compagne. La prima partita di questo nuovo girone è in programma per Domenica 3 marzo ore 10:00, contro la formazione dei Dronero Dragons.

[Libertas Borgo Blu vs Lab Travel Honda Cuneo 2-1 (15-12 / 14-15 / 15-13)]

Di seguito il calendario dei prossimi appuntamenti per il settore giovanile Lab Travel Honda Cuneo:

𝐋𝐮𝐧𝐞𝐝𝐢̀ 𝟐𝟔/𝟎𝟐𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟎:𝟑𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟖: MONVI LPM BAM - LAB TRAVEL HONDA CUNEO Palaitis - Mondovì

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟎𝟐/𝟎𝟑𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟓:𝟑𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟒: L’ALBA VOLLEY JUNIOR - LAB TRAVEL HONDA CUNEO

Palestra Polivalente Centro Storico – Alba

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟎𝟐/𝟎𝟑𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟗:𝟎𝟎

𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐂: LAB TRAVEL HONDA CUNEO – MOKAVIT ROSALTIORA

Palestra Ex Media 4 - Cuneo

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟎𝟑/𝟎𝟑 𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟎:𝟑𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟔: VOLLEY MARENE ASD - LAB TRAVEL HONDA CUNEO

Palestra Comunale Marene

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟎𝟑/𝟎𝟑 𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟔:𝟎𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟑: MONVI LPM BAM ROSSA - LAB TRAVEL HONDA CUNEO

Palaitis - Mondovì

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟎𝟑/𝟎𝟑 𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟎:𝟎𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟐: DRONERO DRAGONS - LAB TRAVEL HONDA CUNEO

Palestra Baretti - Dronero