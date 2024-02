Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì si arrende al Lasalliano Torino

Nella dodicesima giornata - terza del girone di ritorno il VBC Mondovì si arrende in trasferta per 3-1 (15-25,25-16,25-23,25-22). In classifica generale i monregalesi restano a 29 punti al secondo posto a -3 Linguì Torino, che ha piegato per 3-0 il Racconigi, a +2 sul Lasalliano Torino terzo, a +6 sul Chieri quarto e soprattutto a +8 sul Santhià quinto, che è la prima squadra che al momento sarebbe fuori dai play-off.

“Abbiamo disputato un buon primo set – afferma al termine coach Massimo Bovolo –, poi loro sono cresciuti mentre noi non siamo riusciti a tenere i ritmi iniziali, commettendo qualche errore di troppo e non siamo riusciti ad essere lucidi nei momenti più importanti del terzo e del quarto set. Peccato, perché con un po’ più di lucidità avremmo potuto conquistare almeno un punticino, che sarebbe stato molto prezioso. Ora dobbiamo assolutamente voltare pagina e pensare alla prossima gara interna contro il Chieri quarto, la prima di due partite casalinghe consecutive (quella della settimana successiva è contro il Santhià quinto). Contro il Chieri dobbiamo puntare a conquistare i 3 punti in palio e cercare di migliorare il livello globale del nostro gioco, che deve essere decisamente superiore e soprattutto più continuo.”

Massimo Bovolo è partito inizialmente con capitan Fabiano in palleggio, Genesio opposto, Garelli e Candela in banda, Caldano e Berutti centrali, Fenoglio libero, inserendo durante la gara Bessone, Chessa e Turco.Nel primo set il VBC parte bene e si porta subito sull’ 11-7, quindi mantiene alto il ritmo di gioco, portandosi prima sul 18-11, poi sul 21-13 ed infine chiude 25-15, mentre entrano Polizzi, Bessone e Chessa.

Nella seconda frazione sono i torinesi a partire meglio ed a portarsi prima sul 12-7 e poi sul 19-12. Bovolo prova ad inserire Besone in banda e Chessa al servizio, ma i monregalesi non riescono a reagire ed il Lasalliano prima allunga 20-14 e poi chiude 25-16.

Nel terzo set vi è grande equilibrio sino al 13 pari, poi i torinesi, nonostante il doppio cambio effettuato da Bovolo (dentro Bessone e Polizzi) allungano e si portano sul 18-15, ma i monregalesi, di nuovo con Fabiano e Genesio in campo, non mollano, ottenendo la parità sul 19-19. Da qui in avanti le due compagini avanzano a braccetto sino al 22-22, quando il Lasalliano piazza il break vincente e prima si porta sul 24-22 e poi chiude in volata 25-23.

Nella quarta frazione il VBC parte piuttosto lentamente e va sotto prima 6-2 e poi 14-7, quindi, con Polizzi e Bessone in campo, reagisce, portandosi sino a -2 (17-19), ma non riesce ad avvicinarsi di più e così il Lasalliano chiude 25-22.

Sabato il VBC Mondovì ospiterà al PalaItis alle ore 21 il Chieri, attualmente quarto in classifica: per i monregalesi un test molto probante, in cui è assolutamente necessario.