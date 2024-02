Drusilla Foer in ospedale per una polmonite bilaterale: "Ci rivediamo presto"

(Adnkronos) -

Drusilla Foer è ricoverata in ospedale per una polmonite bilaterale. Lo comunica la stessa Drusilla, al secolo Gianluca Gori, attraverso un ironico video in cui lei non viene inquadrata ma vengono ripresi alcuni familiari intorno al letto di ospedale che indossano la mascherina. "Ti devi riposare e se possibile, scrivi anche due paroline ricordandoti di noi" le dicono due di loro, riferendosi scherzosamente al testamento. "Testamento? - risponde la Foer - Ma voi siete pazzi!! Andatevene, uccelli del malaugurio. Ho una polmonite bilaterale - confessa l'attrice - questo va ammesso, ma mi sto curando". Uno di loro fa un cenno con le corna e lei: "Ecco, bravi, fate così. Orrendi! Andatevene uccelli del malaugurio, andatevene...". E in sovrimpressione appare la scritta 'Ci rivediamo presto!'.