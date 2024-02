Roma-Torino 3-2, tripletta di Dybala e giallorossi salgono

(Adnkronos) - La Roma batte il Torino per 3-2 oggi nel match in calendario per la 26esima giornata della Serie A 2023-2024. La tripletta di Dybala regala il successo ai giallorossi, che salgono a 44 punti a -2 dall'Atalanta e continuano a inseguire il quarto posto, occupato a quota 48 dal Bologna. Il Torino rimane a 36 punti.