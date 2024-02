Atletica: Adele Roatta sugli scudi in Lombardia, suo il titolo regionale Promesse nel cross lungo

Una Cinque Mulini “Special Edition” per celebrare i campioni e le campionesse lombarde 2024 di corsa campestre.

Un passaggio “mitico” come il Mulino Meraviglia e i prati che hanno reso leggendaria la corsa di San Vittore Olona (Milano) sono il palcoscenico naturale che ospita i Campionati Regionali individuali di cross di tutte le categorie e che applaudono 11 nuovi campioni di Lombardia.

Come nella prova di Campionato di Società a Brescia, la gara Seniores/Promesse femminile (6,2 km) è vinta da Susanna Saapunki (US Malonno), atleta finlandese che ha vestito la casacca nazionale pure in Coppa del Mondo di sci di fondo: il titolo lombardo Assoluto corona idealmente un bell’inverno soprattutto a livello indoor per Giulia Zanne (Atl. Brescia 1950), che termina a 16” da Saapunki (20:53 contro 21:09). Anche l’argento è dell’Atletica Brescia 1950 con Roberta Vignati che si impone in volata in 21:42 su Adele Roatta (Bracco, 21:43)

Per Roatta, oltre al bronzo Assoluto, c’è anche il titolo regionale Promesse.

Ottimo test per la morozzese in forza alla Bracco Atletica (MI) in vista dei Campionati italiani di corsa campestre che si svolgeranno il 9-10 marzo a Cassino (FR).

Adele, al primo anno nella categoria promesse (anno di nascita 2004-2003-2002), punta ad entrare nella top five a livello individuale mentre con la sua squadra proverà a vincere il titolo italiano a squadre cat. promesse e quello di Combinata (allieve + junior + Promesse/Senior)