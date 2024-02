Grandi vini del Piemonte: il 6 marzo a Palazzo Banca d’Alba la tavola rotonda

Su iniziativa del Consorzio di promozione I Vini del Piemonte e di Banca d’Alba, le aziende vinicole piemontesi e gli operatori del settore sono invitati a portare il proprio contributo per plasmare il futuro dei grandi vini del Piemonte, partecipando alla tavola rotonda sulle sfide della promozione in programma per mercoledì 6 marzo, alle ore 17.00, presso Palazzo Banca d’Alba di via Cavour, ad Alba.

Un appuntamento che si aggiunge agli incontri formativi proposti nei mesi scorsi e si propone di raccogliere riflessioni e nuovi impulsi proprio a partire dai rappresentanti del settore, in una discussione aperta. La tavola rotonda “Barolo e il Barbaresco: le sfide della promozione” sarà moderata dal giornalista Roberto Fiori e al dibattito interverranno Marco Protopapa, Assessore all’Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca della Regione Piemonte, Matteo Ascheri, presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, Nicola Argamante, presidente de I Vini del Piemonte e Claudio Conterno, presidente di CIA – Agricoltori Italiani di Cuneo. È atteso infine l’intervento di Serge Lévêque, ospite di riguardo sul tema delle esportazioni di vini pregiati data la sua quindicennale esperienza come direttore delle esportazioni presso Longo dal 1961 e la collaborazione con alcune delle più prestigiose aziende vinicole in Italia e in Borgogna.

Disegnare le prossime strategie di promozione è un obiettivo prioritario dell’iniziativa “Barolo e il Barbaresco”. Negli ultimi tempi si sono osservati alcuni cambiamenti per gli eventi di promozione dei grandi vini, con il declino di appuntamenti internazionali e la percezione di alcune criticità in capo alle grandi fiere come il Vinitaly e, parallelamente, una tendenza che sembra favorire eventi di degustazione delle etichette di Langhe e Roero, come dimostra il successo dell’ultima edizione di Grandi Langhe alle OGR di Torino.

Sono molti i temi rilevanti nella costruzione del mercato di domani. Il calo dei consumi, l’impatto delle politiche salutistiche e la sostenibilità ambientale sono alcune delle sfide da valutare e affrontare con strategia, per mantenere e migliorare il posizionamento dei grandi vini del territorio sui mercati internazionali. I dati rassicurano, in particolare se si guarda all’evoluzione del mercato dei vini premium. Le etichette si distinguono in quattro categorie sulla base del prezzo di vendita: in ordine crescente, prendono il nome di entry level, popular, premium e super-premium. Quanto registra l’Osservatorio Unione Italiana Vini (UIV) è una costante crescita, in termini di volume di vendite all’estero, dei vini fermi italiani di fascia premium e super-premium. In merito a quest’ultima categoria, per esempio, negli ultimi 12 anni le vendite a volume di vini fermi sono quadruplicate, con una crescita media annua del 13%. La direzione dell’export suggerisce l’obiettivo alle grandi etichette di Langhe e Roero e si pone al centro della discussione dei lavori della tavola rotonda del 6 marzo.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è obbligatoria la registrazione. È possibile accreditarsi a partire dalle 16.30 di mercoledì 6 marzo, presso Palazzo Banca d’Alba. Accesso libero fino a esaurimento posti.