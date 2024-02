Arti marziali: buoni risultati ad Asti per l'ASD Judo Mondovì

Domenica 25 febbraio, i tatami del Pala San Quirico di Asti hanno permesso a più di settecento atleti, in rappresentanza di oltre quarantadue società provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia, di sfidarsi nel XV Trofeo Judo Città di Asti – Memorial Vettorello Danilo Scalia Barbara.



La manifestazione sportiva, organizzata dagli Amici del Judo Piemonte e dedicata a due figure di spicco dello sport astigiano, anche a causa dell’elevato numero di partecipanti, si è protratta per tutta la giornata. Folta la rappresentativa monregalese, come sempre guidata ed egregiamente preparata, dal maestro Alessandro Brizio.



Colombo Ettore (Bambini B) e Colombo Arturo (Ragazzi) primeggiavano nelle rispettive sessioni di gara, mentre Botta Camilla (Bambini A), Basso Edoardo (Bambini B) e Lezu Blaisney (Cadetti) raggiungevano il secondo gradino del podio. Medaglia di bronzo per Peluffo Leonardo (Bambini B), ritiratosi dopo un incontro, Adragna Riccardo (Bambini B), Ajraldi Riccardo (Fanciulli), Origlia Tommaso (Fanciulli) e Casassa Giovanni (Ragazzi).



Tutti gli incontri hanno riservato lodi agli atleti e insegnamenti di cui far prezioso tesoro. Enorme la soddisfazione, espressa dal maestro Brizio Alessandro, soprattutto per la dedizione e la continuità espressa da ogni giovane judoka nel personale cammino morale, ispirato all’educazione, al coraggio, alla sincerità, all’onore, alla modestia, al rispetto, al controllo di se ed all’amicizia.