A Mondovì si discute sul futuro del Politecnico, il rettore: "Costruire identità con enti del territorio, non vogliamo ripetere esperienze di chiusura"

Il futuro del Politecnico di Mondovì è stato al centro del consiglio comunale che si è riunito questa sera, martedì 27 marzo in municipio.

A relazionare, a seguito dell’incontro che il neo Rettore, professor Stefano Corgnati, ha avuto nelle scorse settimane con la Giunta, il presidente del consiglio Elio Tomatis: “Non c’è sede di ridimensionare o chiudere la sede di via Cottolengo, dando a Mondovì un’offerta differenziata, con lauree professionalizzanti e master, il tutto senza arroccarsi sulle proprie posizioni”.

“Prima di venire qui ho già visitato il campus di Mondovì, che non mi piace definire sede distaccata, quando il nostro obiettivo è costruire insieme. - ha detto Corgnati - I luoghi hanno un’identità e una storia che va riconosciuta. Politointransition è quello che definirà il nostro mandato. Dobbiamo caratterizzare la vocazione. Tre i punti che dobbiamo realizzare: valorizzare l'identità del luogo e del territorio con una vocazione speciale nella formazione politecnica (vocazione manifatturiera [Master Industria 4.0], agro-vinicola (Polo Agrifood), meccatronico.

Per fare questo bisognerà costruire insieme alle istituzioni pubbliche, imprese ed enti territoriali un hub vocazionale di formazione e innovazione con percorsi differenziati e identitari: percorsi professionalizzanti e/o magistrali, percorsi master e formazione permanente.

Dal 2030 la sfida del calo demografico è una sfida per tutti, anche per le università: è necessario proporre una formazione "unica e identitaria. Per vincere la competizione dell'attrazione studentesca: gli studenti ci scelgono perché offriamo qualcosa di unico”.

“Bisogna creare un tavolo di progettazione - ha concluso il rettore eletto - con mente aperta per vedere cosa ci propone a tutti i livelli. L’università ha come missione la formazione e il trasferimento alla società. Il tavolo con gli stakeholder deve partire in parallelo al presidio del primo anno. Ilcampus di Mondovì e in transizione verso il 2030, l’inizio dei percorsi formativi. Ricordo quando chiuse il politecnico a Vercelli, un’esperienza che non voglio ripetere, ma deve essere il territorio a trasmetterci le esigenze da coprire con carico didattico”.

In consiglio è intervenuta anche Giuliana Cirio, direttore di Confindustria Cuneo: “Il progetto che ha illustrato il rettore è un progetto di comunità, di una didattica condivisa. La progettazione deve partire subito, continuando con impegno sulla sede di Mondovì. Non lasciamo intendere un disimpegno, Mondovì è il posto giusto per investire. La nostra provincia ha un tasso imprenditoriale tre volte superiore alla media, non è scontato che il rettore sia qui con noi, siamo lieti di questa vicinanza e siamo pronti fin da ora a lavorare insieme".

***articolo in aggiornamento***

Interventi da parte del consigliere di maggioranza Davide Blengini, che ha chiesto quali saranno le tempistiche dell'attivazione di nuove progettualità rispetto al mantenimento del primo anno: "La sede di Mondovì per molti ha rappresentato un'opportunità per molti ragazzi".

A seguire il consigliere del centrosinistra, Cesare Morandini, ha chiesto se verrà mantenuta in essere la convenzione che era stata stipulata tra gli enti per la riapertura del Politecnico.

Sul punto è intervenuto anche il consigliere del centrodestra Rocco Pulitanò che ha definito il Poli “vetrina per il territorio”.

In chiusura il sindaco Luca Robaldo ha ringraziato il rettore per essere intervenuto all’assemblea cittadina, ricordando il grande sforzo congiunto che è stato compiuto dal Comune, dalle Fondazioni Bancarie e dagli stakeholder per la riapertura della sede di via del Cottolengo. Unione che garantisce la copertura delle spese di gestione e dell’utilizzo dei locali, oltre alle cattedre per i docenti.

Il professor Paolo Fino sarà riconfermato referente della sede di Mondovì.