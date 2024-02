Mussotto dà l'addio a Giovanna Canta: tra i decani del quartiere, era la vedova del maestro Uda

Cordoglio a Mussotto d’Alba per la scomparsa, avvenuta ieri, lunedì 26 febbraio, in ospedale a Verduno, di Giovanna Canta vedova Uda, tra le più anziane residenti del popoloso quartiere della Sinistra Tanaro ed esponente di una famiglia la cui storia è fortemente legata alla crescita e allo sviluppo di questa parte della città nel Secondo Dopoguerra.

La donna solamente domenica aveva festeggiato l’invidiabile traguardo dei 99 anni. Viveva nella frazione insieme a due delle quattro figlie. Parte della grande famiglia – composta anche da due figli maschi e dai tanti nipoti – da lei creata durante la lunga unione vissuta al fianco del marito, il maestro Damiano Uda, scomparso a 90 anni nel marzo 2016, figura molto nota in città per il suo impegno nell’insegnamento e nel sociale, in particolare nella Cisl e nell’Azione Cattolica.

"Passioni da lei fortemente condivise – spiega il genero Maurizio Marello, ex sindaco albese, oggi consigliere regionale – che facevano di Giovanna un punto di riferimento non soltanto per i suoi cari, ma per un intera comunità. Era una donna dal carattere forte e dalla grande fede, esponente di una storica famiglia della frazione, capace di una assidua presenza nella vita all’interno del quartiere sorto attorno alla vecchia parrocchiale del 1920".

I funerali di Giovanna Canta saranno celebrati domani, mercoledì 28 febbraio, alle ore 14.30 presso la parrocchia della Trasfigurazione del Signore di Mussotto d’Alba partendo dall’ospedale "Ferrero" di Verduno alle 14. Rosario di preghiera questa sera, martedì, alle ore 20.30 nella stessa parrocchiale.

Ad accompagnare la donna nel suo ultimo viaggio i figli Giovanni con Loretta, Antonello con Noemi, Maria Angela, Silvia, Teresa con Maurizio, Andreana con Paolo Riccardo, i nipoti Cristina, Arianna, Fabio, Matteo, Damiano, Ester, Eloisa ed Eugenio, la pronipote Amelie e la cognata Michelina.