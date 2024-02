Bra, in Consiglio l'annuncio del sindaco: "Riceveremo la bandiera di Comune Sostenibile 2024"

Nelle consuete comunicazioni che hanno aperto l’ultimo Consiglio comunale di Bra, svoltosi lunedì 27 febbraio, il sindaco Gianni Fogliato ha voluto ricordare i diversi lutti che recentemente hanno colpito la città:

"Si tratta in particolare degli ex dipendenti comunali Leonardo Grosso, Luciana Gazzera e Francesca Napoli, e di Martina Mansueto, rappresentante dello Zonta Club nella Consulta Pari Opportunità, scomparsi nelle scorse settimane. Abbiamo inoltre espresso cordoglio alle dipendenti Cristina Dilaghi e Maria Luisa Agricola per la scomparsa dei rispettivi papà. Per tutti loro, mi hanno colpito le tante testimonianze di vicinanza dei cittadini, segno di grande affetto verso chi ha lavorato per il Comune".

Passando a note più liete, il primo cittadino ha voluto sottolineare: "Nella giornata di oggi ho espresso le congratulazioni alla squadra di hockey Lorenzoni per la vittoria europea in Slovenia. Ancora una volta hanno portato in alto il nome della città, ben oltre i confini locali. Comunico inoltre che, nell’assemblea nazionale della rete dei Comuni cittadini, prevista a fine mese a Roma, riceveremo la bandiera Comune sostenibile 2024. Si tratta di un riconoscimento alle Amministrazioni che attuano monitoraggio volontario attraverso indicatori locali e si impegnano al raggiungimento di un benessere equo e sostenibile per le comunità locali".