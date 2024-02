Elezioni Parlamento europeo 2024: il voto dei cittadini comunitari residenti a Bra

L’Ufficio Elettorale del Comune di Bra ricorda che i cittadini dell’Unione Europea residenti all’ombra della Zizzola non ancora iscritti nelle liste elettorali aggiunte possono esercitare per le elezioni europee il diritto di voto in Italia, al fine di eleggere i membri del Parlamento Europeo spettanti al nostro Paese. La relativa domanda dovrà essere presentata entro l’11 marzo inviandola alla casella di posta elettronica certificata comunebra@postecert.it, oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,45) con allegata la copia di un documento d’identità in corso di validità.

Ulteriori informazioni, nonché il modello della domanda si trovano sul sito www.comune.bra.cn.it nella pagina dell’Ufficio Elettorale alla voce “Elezioni 8-9 giugno 2024”.