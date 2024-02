“GenerAZIONE rispetto”, la Consulta Comunale Femminile di Mondovì porta alle medie un'iniziativa di sensibilizzazione

La Consulta Comunale Femminile di Mondovì ha attivato, sul territorio monregalese, una nuova iniziativa di sensibilizzazione che ha coinvolto tutte le classi prime e terze delle scuole medie monregalesi.

Il progetto è un esempio di didattica peer to peer, in cui studenti "tutor" delle classi quinte del Liceo Sociale, previamente formati da una psicologa dell'Associazione “L’Orecchio di Venere” e sotto la supervisione della docente Antonella Merlino, hanno affrontato tematiche cruciali come la violenza di genere, la violenza femminile, la discriminazione e il bullismo. Sono stati gli stessi ragazzi, a loro volta, a confrontarsi con gli studenti delle terze medie.

Gli incontri, avviati il 29 gennaio e conclusi lunedì 19 febbraio, si sono articolati in sessioni di due ore ciascuna, durante le quali, oltre agli argomenti programmati, sono stati forniti dettagli pratici e contatti utili in caso di necessità, evidenziando l'impegno delle istituzioni nel garantire un ambiente sicuro e di sostegno. Questi incontri hanno posto le basi per un percorso didattico che continuerà nel corso dell’anno scolastico.

Ma cos’è la peer education e perché la scelta di questo nuovo metodo educativo?

La peer education è un metodo innovativo che pone individui dello stesso gruppo di età o contesto sociale nella posizione di educatori, facilitando un apprendimento più efficace e coinvolgente attraverso la condivisione di esperienze simili. Nel contesto della peer education, l'apprendimento avviene in un ambiente di fiducia e rispetto, poiché i partecipanti ricevono informazioni da coetanei che comprendono le sfide e le esperienze comuni, creando così un dialogo aperto e inclusivo. Si opta per il metodo della peer education, specialmente nel trattare tematiche come bullismo, violenza e discriminazione, poiché esso permette un approccio più empatico e autentico.

Per le classi prime medie, invece, si è scelto di adottare un approccio comunicativo più soft e adeguato all’età degli studenti, lasciando la conduzione degli incontri ai volontari dell’Associazione “L’Orecchio di Venere” che hanno sottolineato l'importanza del rispetto reciproco e del peso delle parole, evidenziando quanto possano influenzare e ferire.

La presidente Marzia Arena desidera evidenziare che la lotta contro la violenza sulle donne è una priorità costante per la Consulta Femminile e non si ferma a eventi sporadici. "Impegno e azione caratterizzano la Consulta 365 giorni all'anno. Saremo attive con progetti mirati, corsi informativi e iniziative di sostegno, come il progetto “GenerAZIONE rispetto”. Lavoreremo per promuovere una cultura di inclusione e uguaglianza anche - e soprattutto - nelle nuove leve. Ringrazio tutte le associate per l’enorme lavoro svolto per questo progetto e per tutti quelli che abbiamo in cantiere". Francesca Bertazzoli, nel duplice ruolo di Assessore alle Pari Opportunità e all’Istruzione aggiunge: "Questo percorso di peer education è stato estremamente positivo: la partecipazione attiva e il coinvolgimento emotivo dei giovani hanno contribuito in modo significativo alla riuscita degli incontri, confermando l'importanza di investire nelle nuove generazioni per promuovere una cultura di rispetto e solidarietà".