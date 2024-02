Mondovì, approvata a maggioranza la variante al piano regolatore per la realizzazione del nuovo teatro all'Altipiano

È stata approvata a maggioranza la variante parziale definitiva numero 29 al piano regolatore, illustrata dall'assessore Francesca Bertazzoli, per la realizzazione di un nuovo teatro nel rione Altipiano, che sorgerà sul terreno di proprietà comunale, tra via Piemonte, via Dante, via Carducci e via Verdi.

La proposta è stata approvata dalla maggioranza, con voto favorevole anche del consigliere del centrodestra Carlo Cattaneo, mentre si sono astenuti i consiglieri Enrico Rosso e Rocco Pulitanò, che hanno ribadito le posizioni di contrarietà rispetto al progetto.

Per il centrosinistra è intervenuto il consigliere Cesare Morandini che ha espresso parere positivo rispetto all'ubicazione della nuova struttura, comoda anche alle scuole, chiedendo se vi sarà possibilità di coordinarsi e condividere la progettazione al fine di realizzare una struttura modulare. Il presidente del consiglio Elio Tomatis è intervenuto sottolineando che l'osservazione era fuori tema, in quanto l'assemblea è stata chiamata ad approvare soltanto la variante relativa alla scelta del luogo.