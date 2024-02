Savigliano, il Comune acquisisce dalla Cassa di Risparmio il 50% di proprietà della piscina comunale

È convocato per domani, mercoledì 28 febbraio alle ore 18, il Consiglio comunale di Savigliano. Questi i punti all’ordine del giorno della seduta:



1. Comunicazioni, interrogazioni e interpellanze.

2. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 ratifica della delibera di giunta comunale n. 25 in data 05.02.2024 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

3. 1^ variazione al bilancio di previsione 2024/2026 e aggiornamento al documento unico di programmazione 2024-2026

4. Approvazione modifiche al regolamento comunale per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie

5. Approvazione modifiche al regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (Imu)

6. Indirizzi per l'attuazione nel territorio comunale del modello organizzativo del servizio idrico integrato deliberato dall'ente di governo dell'ATO n. 4 cuneese, mediante partecipazione del comune a società consorziata nel gestore affidatario in house Co.ge.si. s.c.r.l.

7. Acquisto della quota di proprietà del 50% dell’immobile “Piscina Comunale” dalla Banca Cassa di Risparmio di Savigliano e approvazione del “Protocollo d’intesa” per la definizione dei rapporti afferenti il complesso natatorio.



Questo tema si annuncia come quello di maggior interesse della seduta.



In chiusura, al punto 8, ancora il regolamento per l’assegnazione e l’uso degli orti urbani.



Cinque le interpellanze, tutte presentate dalla minoranza di centrosinistra “Spazio Savigliano”. Riguardano: le liste d’attesa per l’asilo nido; le problematiche relative alla Ztl (zona a traffico limitato) nel centro storico e per l’Apu (area pedonale urbana) di via Torino; la situazione dello stabilimento “Fruttinnova”; l’attraversamento pedonale di viale Piave e l’illuminazione dei monumenti ad Arimondi e Schiaparelli.