Savigliano: tra gioia, creatività e impegno gli Scout hanno celebrato la “Giornata mondiale del pensiero”

Una piazza del Popolo colorata e gioiosa ha accolto ieri, domenica 25 febbraio, a Savigliano tra l’entusiasmo dei partecipanti il Gruppo scout locale per la ‘Giornata del Pensiero 2024’ (Thinking Day), la festa mondiale dello Scautismo.

L’evento si ripete ogni anno in tutto il mondo per ricordare la nascita del fondatore dello scoutismo Robert Baden Powell e sua moglie Olivia.

Protagonisti gli scout saviglianesi che hanno riempito la piazza centrale della città indossando al collo i fazzolettoni arancioni e blu che li contraddistinguono.

Lupetti e Lupette, Esploratori e Guide, Rover e Scolte e la comunità Capi hanno contribuito ai festeggiamenti coinvolgendo i saviglianesi organizzando giochi, laboratori e attività per adulti, bambini e ragazzi di tutte le età, sul tema della cura del pianeta e la tutela dell'ambiente, tema scelto dagli scout di tutto il mondo per quest’anno.

Il gruppo festante era atteso in piazza del Popolo dal sindaco Antonello Portera che gli Scout hanno accolto con i tipici urli e motti, solitamente utilizzati per dimostrare di essere fieri di far parte della loro ‘grande famiglia’.

Hanno fatto seguito i ringraziamenti della capo gruppo per aver concesso l’uso della piazza. Il sindaco, con un breve ma significativo discorso, ha affermato: “La presenza del gruppo Scout del Savigliano1 è una risorsa importante per il territorio di Savigliano. Il messaggio che date - continua Portera - è importante e prezioso e le attività che fate e proponete educano bambini e ragazzi nel contribuire a migliorare il nostro mondo. Con il vostro servizio ci ricordate che esistono modalità differenti di educare facendo!”.

La grande avventura dello Scoutismo del Savigliano1 domenica scorsa si è quindi fatta conoscere e rivelata ai cittadini uscendo dalla propria sede per raggiungere piazza del Popolo dove sono stati rinnovati i valori della buona cittadinanza e dei bravi cristiani. Testimonianze queste, che fanno parte della quotidianità dello scautismo.

I Rover e Scolte, Esploratori e Guide, con l’aiuto di alcuni Capi, hanno costruito una sopraelevata con pali e corde e montato sopra una tenda, immancabile anche l’alzabandiera e un tavolo di squadriglia, con cui si è ricreato un tipico ambiente da campo estivo.

Queste, infatti, sono le classiche strutture che vengono realizzate dai ragazzi dai 12 ai 20 anni in attività di scouting.

I Lupetti e le Lupette, bambini e bambine dagli 8 agli 11 anni, hanno invitato tutti i loro coetanei presenti all’evento in piazza a partecipare con loro con giochi sulla sensibilizzazione e conoscenza del riciclo dei vari materiali.

I laboratori proposti sono stati diversi e all’insegna del vivere nella natura: ‘Sughero che passione’, riciclando tappi di sughero e ricreando oggetti nuovi, come: sottopentole, ruote per macchine e trenini, timbri, cornici e molto altro.

‘Sapone naturale’, laboratorio in cui è stato raccontato come da sostanze naturali diverse venga creato un prodotto che si utilizza quotidianamente. Una combinazione di profumi e forme che ha meravigliato e divertito tutti sia i più piccoli che i più grandi.

‘La bussola’ che ha stupito tanto perché con aghi, polistirolo e un po' di acqua si è costruito uno strumento che permette di orientarsi. ‘Riciclo creativo’ un laboratorio dove tutte le cose che sarebbero state buttate in una qualunque casa, sono state, con creatività e fantasia, rigenerate in nuovi oggetti.

Ed è così che CD, bottoni, nastri e riso con colori, un po' di colla e pennelli sono diventati dei bellissimi scaccia sogni. Le grucce per abiti in metallo e carta velina con della colla si sono trasformate in meravigliose ali di fata. Le cannucce sono diventate dei flauti, i rotoli di carta igienica, dei fiori o macchinine, lupetti e tanto altro ancora.