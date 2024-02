A Savigliano apre Omoiyari: l’arte giapponese del prendersi cura in un centro estetico specializzato nel benessere della persona

Il nuovo centro estetico in corso Caduti 15

Omoiyari non è solo un termine, ma una filosofia di antica tradizione: descrive l'arte giapponese di prendersi cura degli altri. Fedele a questo spirito e questa finalità, Elisabetta Casassa, giovane e accreditata estetista saviglianese, dopo esperienze lavorative in diverse strutture, inaugura nei prossimi giorni a Savigliano, in corso Caduti 15, il suo centro estetico specializzato nel benessere della persona.

Un piccolo e accogliente luogo di condivisione di arti antiche e strumentazioni all'avanguardia capace di coniugare esperienza, dedizione, manualità, passione: un angolo di cura dove il benessere della persona è al centro del lavoro minuzioso e personalizzato di Elisabetta.

Venerdì 1° e sabato 2 marzo l'inaugurazione di Omoiyari dalle ore 10 alle ore 18, in corso Caduti 15 a Savigliano.