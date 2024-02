Bookness: facciamo il punto sul servizio per scrivere libri imprenditoriali

Imprenditori e liberi professionisti devono spendere ingenti risorse per acquisire clienti e promuovere il proprio business, inoltre servono molto tempo e tanta fatica per affermarsi con autorevolezza nella propria nicchia di mercato.

Esiste però una soluzione in grado di velocizzare e semplificare questi processi, Bookness®, l’innovativo metodo di pubblicazione di libri imprenditoriali che sta rivoluzionando il mercato.

Si tratta di un progetto di successo ideato dall’Ing. Emanuele Properzi, esperto di self publishing, book marketing e self authority con oltre 15 anni di esperienza. Creato nel 2018, Bookness si rivolge a imprenditori, professionisti, coach, formatori e a chiunque abbia un’attività proponendo un metodo collaudato per promuovere il proprio business, acquisire clienti e diventare un riferimento autorevole nel proprio settore.

Questo è possibile attraverso la pubblicazione di un libro strategico per il business, ideato e scritto per massimizzare il ritorno in termini di immagine e fatturato minimizzando al contempo i costi di marketing.

Si tratta di una soluzione flessibile, testata e unica sul mercato, un metodo comprovato per raggiungere i propri obiettivi anche se non si possiedono le capacità e il tempo necessari per dedicarsi alla scrittura di un libro imprenditoriale di successo.

L’innovativo metodo Bestseller Framework® per scrivere libri imprenditoriali di successo

sono un, con cui imprenditori e professionisti possono costruire la propria reputazione e renderla nota al pubblico di riferimento per raggiungere importanti obiettivi commerciali.

Tuttavia, bisogna avere una serie di competenze per scrivere un libro coinvolgente e capace di entusiasmare i lettori, oltre ai costi da sostenere per la promozione. Il rischio di commettere errori e sprecare tempo e risorse è molto elevato, soprattutto attraverso i canali editoriali convenzionali.

Bookness invece offre un supporto completo ad aziende e professionisti che desiderano sfruttare appieno le potenzialità del marketing librario, attraverso un sistema collaudato con cui sono stati già scritti e pubblicati oltre 1.200 libri. In particolare, chi si rivolge a Bookness può usufruire di un team di scrittori professionisti e di una metodologia testata, un connubio che consente di scrivere un libro in un mese e pubblicarlo in 7 giorni, per poi distribuirlo in Italia e in tutto il mondo con costi sostenibili.

L’efficacia del libro scritto con Bookness è garantita da Bestseller Framework®, un metodo unico per la scrittura di libri per il business elaborato mediante l’analisi approfondita di oltre 300 bestseller internazionali nel campo dei libri imprenditoriali. Con Bestseller Framework Emanuele Properzi ha individuato una struttura di contenuti specifica, un insieme di regole per realizzare libri che aumentano le vendite dell’autore nel suo business e lo fanno percepire subito come un riferimento nel proprio settore.

I libri scritti con il metodo Bestseller Framework sono una garanzia di qualità e successo, inoltre permettono agli autori di ridurre le spese pubblicitarie infruttuose e aumentare il tasso di conversione. Questo approccio infatti trasmette ai clienti potenziali le informazioni giuste e lo fa nella forma e nel contesto più adeguati, conquistando la loro attenzione e fiducia per invogliare eticamente all’acquisto e aumentare le vendite e gli utili del business.

Le diverse soluzioni di Bookness per la realizzazione di libri imprenditoriali

Tramite Bookness è possibile trovare la soluzione più adeguata alle proprie esigenze, grazie a un servizio in grado di adattarsi a qualsiasi necessità. Il processo inizia con una, un incontro conoscitivo senza nessun impegno per comprendere gli obiettivi dell'autore. Dopodiché, si procede con la, per scrivere il libro in modo tale da ottimizzare le vendite di prodotti e servizi dell’autore, apportando le dovute correzioni e pubblicandolo solo dopo l’ultima revisione del cliente.

Successivamente, è possibile scegliere di affidarsi completamente a Bookness, per delegare la scrittura del libro a uno staff di ghostwriter, marketer e designer esperti e pubblicarlo in formato ebook e cartaceo.

In alternativa, è possibile scrivere da soli il libro con il supporto del coaching di Bookness, per ricevere aiuto nella stesura e usufruire del servizio di pubblicazione. Altrimenti si può scrivere in autonomia il libro e affidarsi a Bookness solo per la correzione e/o la pubblicazione con la Strategia di Self Publishing Vincente di Emanuele Properzi.

Una volta che il libro è stato pubblicato si possono monitorare le vendite in modo dettagliato, per controllare l’andamento dell’opera e verificare la correttezza dei pagamenti in ogni momento e in assoluta trasparenza.

Bookness è l’unica alternativa all’editoria classica specializzata esclusivamente nei libri imprenditoriali, in grado di mettere a disposizione di aziende e professionisti un processo semplice, veloce e collaudato di scrittura e pubblicazione che assicura risultati garantiti e di lungo periodo per gli autori e il loro business.

Vai sul sito bookness.it per richiedere la consulenza gratuita e ottenere il tuo preventivo su misura!