Cerchi una relazione duratura? Ecco gli annunci dedicati ai single

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli. Per contattare l’agenzia è sufficiente cliccare sul link “CONTATTALA oppure CONTATTALO” che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui single, 35 anni

Edoardo, vigile del fuoco, la sua passione è il volo su piccoli aerei da diporto, ama la buona musica, il cinema, 35enne, alto, ha da molto tempo concluso una convivenza, ora si sente pronto a ricominciare ad amare, conoscerebbe una donna seriamente intenzionata a fare progetti per costruire una famiglia, ma soprattutto che come lui abbia voglia di avere qualcuno al suo fianco.… CONTATTALO

Lui single, 48 anni

Fabio ha un'idea assolutamente ferma dell'amore o è assoluto o niente, direttore commerciale in una grande azienda, 48enne, bell’uomo, molto alto, bruno brizzolato, stupendi occhi verdi, fisico asciutto, legge molto, gioca a scacchi e appena può ama viaggiare, è un uomo romantico, ironico, e sta cercando la sua Lei.... CONTATTALO

Lui single, 58 anni

Luca, classico bell'uomo italiano, alto, moro, occhi castano-verdi, 58enne, titolare di una gioielleria, sempre legante sul lavoro, ma molto casual nella vita privata, è un uomo distinto, ha una bellissima voce sensuale, è divorziato da tempo, e non ama stare solo, incontrerebbe donna con gusti semplici, carina, ma soprattutto ancora motivata a provare passione e sentimenti forti come lui… CONTATTALO

Lui single, 68 anni

Riccardo, uomo affidabile, dolcissimo, con una sensibilità estrema, 68enne, aspetto curato, sa di buon profumo, capelli grigi e occhi chiari, vedovo da tempo, ha lavorato tutta la vita come imprenditore, ora si gode la meritata pensione, e vive di rendita, ama la buona musica, il ballo, viaggiare, vorrebbe condividere le sue passioni, con una donna che come lui ami la bella vita, e le cose semplici.. CONTATTALO

Annunci per Lui

Lei single, 32 anni

Chiara, femminile, sensuale, bellissima voce, le piace tanto cantare, conduce una vita semplice, 32enne, molto bella, fisico armonioso, bel sorriso, è una ragazza seria, impiegata in banca, volontaria 118, cerca compagno italiano, non importa l'età, ma seriamente motivato a matrimonio o convivenza..… CONTATTALA

Lei single, 42 anni

Aurora, ha grandi sogni per il futuro, ma soprattutto quello di avere una famiglia, è simpaticissima, alta, capelli lunghi castani naturali, occhi azzurri, è molto dolce, tenera, 42enne, bel fisico, single, produttrice di vini, relazionerebbe con uomo che abbia sani principi morali, anche più grande , con figli, ma che la ami veramente...… CONTATTALA

Lei single, 52 anni

Luisa, libera da impegni familiari, stupenda 52enne, italiana, infermiera professionale in sala operatoria, bella signora, fisico snello, sempre sorridente, divorziata, non ha avuto figli, ama fare giardinaggio, vive sola, in un piccolo paesino, e sarebbe disposta anche a trasferirsi se incontrasse un uomo con cui trascorrere la vita serenamente..... CONTATTALA

Lei single, 62 anni

Bianca, bella signora piemontese, generosa, sempre pronta ad aiutare il prossimo, tenera, carina, 62enne, bionda, occhi azzurri, fisico snello, giovanile, vedova, vive sola, ex pasticcera, ora in pensione, le piace giocare a bocce, si occupa di volontariato con le persone anziane del suo paese, incontrerebbe signore semplice, onesto, non importa se più maturo, per farsi buona compagnia e condividere la vita. Per favore, no squilli e scherzi telefonici.…. CONTATTALA

Stai cercando una relazione duratura ? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero +39 340 384 8047 , ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

Seguici anche Facebook e Instagram per trovare altri “Annunci per Lei oppure per Lui”.

Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 340 384 8047

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli. Per contattare l’agenzia è sufficiente cliccare sul link “CONTATTALA oppure CONTATTALO” che trovate accanto a ogni annuncio.