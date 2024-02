Confcommercio Ascom Bra e Noverim S.r.l. Società Benefit insieme per il futuro del commercio locale

Confcommercio Ascom di Bra è lieta di annunciare una partnership strategica con la rinomata società Noverim S.r.l. Società Benefit di Milano, specializzata in consulenza di altissimo profilo. Questa collaborazione mira a potenziare le imprese del braidese nell'ambito normativo e del mercato, sostenendo la crescita costante e facilitando l'approfondimento delle opportunità fiscali e finanziarie.



Attraverso questa partnership, presso la sede dell'Ascom saranno disponibili consulenti specializzati in diverse aree di alto valore aggiunto, quali il monitoraggio aziendale, gli adeguati assetti, la certificazione della parità di genere, la finanza alternativa, il bilancio di sostenibilità, il nuovo patent box, la privacy e altre tematiche rilevanti come gli ESG.



“Questa collaborazione – afferma Luigi Barbero, direttore della Confcommercio braidese – conferisce un significativo valore aggiunto all'ampia gamma di servizi già offerti dall'Ascom, consentendo un supporto più mirato alle aziende di dimensioni più strutturate e di medie dimensioni. Siamo entusiasti di accogliere Noverim come partner, una società di rilevanza nazionale ed europea, pronta a affiancare le imprese del nostro territorio nelle sfide più complesse che affrontano oggi. L'Ascom rimane impegnata nell'offrire assistenza e consulenza a 360 gradi, e questa partnership rafforza ulteriormente il nostro impegno nel fornire soluzioni su misura per le esigenze delle imprese locali.”

La neonata partnership mira a promuovere lo sviluppo sostenibile del commercio locale e a fornire soluzioni innovative per le continue sfide del settore. Confcommercio Ascom Bra e Noverim S.r.l. Società Benefit sono entusiaste della nuova collaborazione e guardano al futuro con ottimismo.

L’obiettivo comune è creare un ambiente favorevole per gli imprenditori locali, promuovendo la crescita economica e il benessere della comunità, come dichiarato da Pietro Minnella, amministratore delegato di Noverim S.r.l. Società Benefit: “La collaborazione con Confcommercio Ascom Bra nasce con l’obiettivo specifico di creare valore per la comunità locale, l’incontro di intenti è stato facile poiché condividiamo con Confcommercio Ascom Bra la passione per il supporto alle imprese e lo sviluppo del territorio. Unendo le nostre competenze in questa collaborazione strategica, infatti, saremo in grado di offrire un servizio ancora più completo e di altissima qualità per tutto il territorio braidese. Tutti i nostri stakeholder hanno accolto con grande entusiasmo la comunicazione e, anche lato operativo, c’è grande volontà di iniziare a lavorare a stretto contatto!”