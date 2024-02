Se BTC supera anche 57.000 dollari, Bitcoin Green esplode in prevendita

Con il Bitcoin che ha superato la soglia dei 57.000 dollari nella notte, un'entusiasmante ondata di interesse si è estesa anche al suo "clone verde", noto come Green Bitcoin. L'accelerazione della prevendita di Green Bitcoin segue da vicino il recente rally di Bitcoin ed Ethereum, che ha riacceso l'interesse per le criptovalute.

Con l’approssimarsi di un nuovo trend rialzista nel mondo delle criptovalute e benefici per tutti i partecipanti, l'iniziativa Green Bitcoin (GBTC) si prospetta come un'opportunità unica. Esaminiamo più da vicino l'entusiasmante crescita di GBTC e come il suo successo sia strettamente legato al fervore attuale del mercato delle criptovalute.

Rally del Bitcoin ed Ethereum nella notte di martedì

Nella notte tra martedì e mercoledì, il Bitcoin ha superato la soglia dei 57.000 dollari per la prima volta dal dicembre 2021, trainato dalla forte domanda dei suoi exchange-traded funds (ETF) e dagli acquisti di Microstrategy di Michael Saylor.

Anche Ethereum, il secondo token crypto al mondo per capitalizzazione di mercato, ha superato i 3.200 dollari per la prima volta dall'aprile 2022. Tuttavia, Bitcoin è sceso di nuovo sotto i 56.000 dollari dopo aver toccato il massimo giornaliero di 57.055 dollari.

Nelle ultime 24 ore, ha guadagnato oltre l'8 per cento, passando a 55.800 dollari alle 9:30 del mattino. Bitcoin è diventato la seconda materia prima per ETF più grande degli Stati Uniti, superando anche l'argento. Dal 2024, il Bitcoin ha guadagnato il 33 per cento, principalmente grazie all'alta domanda per i suoi ETF lanciati di recente.

Secondo un report di Bloomberg, gli ETF spot su Bitcoin hanno attirato investimenti per 5,6 miliardi di dollari dal loro lancio a gennaio. Ciò ha portato ottimismo non solo per il Bitcoin ma anche per Ethereum. Con l'avvicinarsi dell’evento di halving del Bitcoin, il sentiment è sicuramente positivo.

MicroStrategy ha acquisito altri 3.000 Bitcoin per un valore di 155 milioni di dollari, aggiungendo ulteriore ottimismo al mercato. Il valore combinato degli asset crypto ora è di circa 2,2 mila miliardi di dollari. Durante il mercato ribassista nel 2022, il limite era sceso a circa 820 miliardi di dollari.

Il Bitcoin ha aggiunto 100 miliardi di dollari alla sua capitalizzazione di mercato in un solo giorno. Gli analisti prevedono che Ethereum non avrà importanti ritracciamenti prima di maggio, con il supporto a 2.600 dollari.

Il prossimo livello di resistenza per il Bitcoin è a 57.400 e 60.000 dollari, con l'importante obiettivo di superare la resistenza a 60.000 dollari per continuare l'andamento positivo in vista dell’halving. Questa frenesia, si è trascinata dietro anche la prevendita di Green Bitcoin. Ma di cosa si tratta?

Che cos’è Green Bitcoin

Green Bitcoin è una criptovaluta che si propone di combinare i vantaggi del Bitcoin con un approccio ecologico e sostenibile. Si tratta di un progetto innovativo che cerca di mitigare l'impatto ambientale associato alla criptovaluta, offrendo al tempo stesso opportunità di investimento e guadagno attraverso lo staking dei token GBTC.

Green Bitcoin trae ispirazione dai principi dell'ecosostenibilità e dello staking, cercando di creare una rete che consumi meno energia rispetto al Bitcoin e ad altre criptovalute simili. Una delle caratteristiche distintive di Green Bitcoin è il suo approccio al processo di staking.

Il sistema di staking di Green Bitcoin incoraggia gli utenti a bloccare una quantità di token GBTC nella rete per ricevere ricompense proporzionali alla quantità di token in stake e alla durata del blocco. Questo non solo favorisce la sicurezza e la stabilità della rete, ma offre anche agli investitori l'opportunità di guadagnare passivamente attraverso il processo di staking.

Inoltre, Green Bitcoin mira a integrare un approccio "gamified" allo staking, rendendo l'esperienza più coinvolgente e gratificante per gli utenti. Questo include la possibilità di partecipare a sfide e competizioni settimanali incentrate sullo staking e sulle previsioni dei prezzi, che aggiungono un elemento ludico e competitivo alla partecipazione alla rete.

In sintesi, Green Bitcoin rappresenta un tentativo innovativo di armonizzare la tecnologia delle criptovalute con la sostenibilità ambientale, offrendo agli investitori e agli utenti la possibilità di partecipare a un ecosistema crypto più verde e redditizio, che attualmente ha superato il milione di dollari in prevendita. È possibile acquistare il token $GBTC al prezzo di 0,492 dollari.

