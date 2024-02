Il Teatro Salomone di Cherasco presenta la stagione primaverile 2024

Il Teatro “G. Salomone” di Cherasco annuncia l'inizio della stagione primaverile 2024 sotto la direzione artistica di Fulvia Roggero e Vincenzo Santagata, con il tema 'Teatro Cibo per la Mente'.

All’associazione culturale 'Il Teatro delle Dieci' è affidata per tre anni la gestione del prestigioso teatro cheraschese, in collaborazione con ControRealtà e Piccolo Teatro di Bra e la stagione annunciata promette di soddisfare i gusti di ogni genere di spettatore, con la sponsorizzazione ufficiale di Gemini Project.

Gli spettacoli previsti includono una varietà di generi, dalle commedie brillanti alle performance senza parole, passando per la drammaturgia per bambini e famiglie. Saranno offerti anche eventi collaterali per arricchire ulteriormente l'esperienza teatrale.

I biglietti sono disponibili al costo di 10 euro per il posto unico e 8 euro per il ridotto (per gli spettatori sotto i 14 anni e le associazioni del territorio).

Inoltre, è possibile acquistare un abbonamento per 3 spettacoli al prezzo speciale di 25 euro

La rassegna dedicata ai ragazzi proporrà spettacoli a un costo di 6 euro per il posto unico, mentre i bambini sotto i 5 anni potranno assistere gratuitamente.

Primo spettacolo in programma per venerdì 1° marzo alle ore 21 con 'Ti lascio perché ho finito l’ossitocina', monologo comico-terapeutico per guarire le pene d'amore, ideato e interpretato da Giulia Pont con la regia di Francesca Lo Bue.

L'opera, già acclamata al Torino Fringe Festival 2013, offre una prospettiva unica sulle difficoltà amorose, combinando risate e riflessioni profonde.