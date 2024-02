Fratelli d’Italia, incontro a Moretta per parlare di premierato e di rinascita delle Province

"Premierato-Rinascita della Provincia" è il titolo del convegno in programma per venerdì 1° marzo a Moretta, con inizio alle ore 18.30 presso il Ristorante Villa Salina di via Santuario 25.

Parlamentari ed esponenti di Fratelli d’Italia affronteranno le due riforme istituzionali sempre sostenute dalla destra politica.

Introdurrà la manifestazione l’architetto Federica Barbero Invernizzi, mentre a fare da moderatore al confronto sarà Claudio Sacchetto.

Durante l’incontro interverranno il professor Elio Ambrogio, giornalista redattore di “CivicoNews”, il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Fabrizio Comba, la deputata cuneese e vicepresidente della Commissione Difesa della Camera Monica Ciaburro, il deputato Vincenzo Amich, componente della Commissione Permanente Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera, il deputato astigiano e capogruppo Fdi nella commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia Marcello Coppo.

Saranno inoltre presenti il capogruppo regionale Fratelli d’Italia Paolo Bongioanni e il coordinatore provinciale Fratelli d’Italia William Casoni. Ingresso libero.