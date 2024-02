Savigliano, a tu per tu con uno scrittore: Daniele Nicastro incontra gli studenti delle scuole medie Marconi

Un incontro speciale ha arricchito, lunedì 26 febbraio, la giornata scolastica degli studenti delle seconde e delle terze medie Marconi (I.C. Papa Giovanni XXIII): quello con lo scrittore Daniele Nicastro, autore di numerose opere per ragazzi.

Un’occasione unica per parlare di libri, di come nascono e si sviluppano, di cosa fa uno scrittore e di come, da una leggenda, un'intuizione o un incontro, possa germogliare l'idea per un nuovo romanzo.

Daniele Nicastro, durante l’incontro, ha emozionato i ragazzi rispondendo con estrema disponibilità a tutte le loro domande, da quelle relative ai libri letti in classe (“Grande” per le terze, “Il ponte dei cani suicidi” per le seconde) alle più varie. Numerosi sono stati infatti gli argomenti toccati: il lavoro dello scrittore, la genesi dei romanzi scritti, l'importanza della lettura e i temi dei suoi romanzi, che sanno toccare la vita dei ragazzi parlando anche degli aspetti più difficili.

I romanzi scelti non si tirano infatti indietro nel parlare, con delicatezza e onestà, di argomenti complessi: la mafia, la paura, la diversità, i difficili rapporti con i genitori, il bullismo e, soprattutto, la forza che serve per attraversare le nostre “selve oscure” e uscirne cresciuti e migliori.

Gli insegnanti ringraziano Daniele Nicastro, per aver saputo coinvolgere e arricchire i ragazzi con le sue parole e le sue storie, e la direttrice della biblioteca civica Valeria Nigro, per aver reso possibile l’incontro.