Ciclismo, Coppa Piemonte 2024: agonismo, turismo e il piacere di pedalare insieme

Circuito Coppa Piemonte Drali

Coppa Piemonte è il circuito granfondistico strada più longevo d’Italia, pronto ad affascinare nuovamente gli appassionati con gare che si sviluppano fra località turistiche e percorsi affascinanti. Sono in molti che, in sella alla propria bici, si regalano un weekend di spensieratezza tra colline, montagne e pianura, o chi invece lotta per tagliare per primo il traguardo; per tutti un grande palcoscenico che valorizza ogni stile: dagli scalatori ai velocisti.

Le Gare

Il calendario è vario, partendo dalla Gran Fondo Valtidone – (PC) - 24 Marzo 2024 e passando dalla Gran Fondo di Casteggio – (PV) - 14 Aprile 2024; la Gran Fondo Mangia e Bevi a Vercelli – (VC) - 21 Aprile 2024; Granfondo La Borgosesia – (VC) - 26 Maggio 2024; Giro delle Valli Monregalesi a Mondovì – (CN) - 16 Giugno 2024; per arrivare fino a Biella, con la Gran Fondo di Biella – (BI).

I tracciati scelti dal circuito (granfondo e mediofondo) offrono la possibilità di mettere alla prova le proprie capacità atletiche, affacciandosi a panorami unici. Una straordinaria occasione per abbracciare la bellezza delle località montane e itinerari che fondono la passione per la bicicletta alla scoperta di luoghi incantevoli e facilmente accessibili, in aree di prossimità.

Grazie alla ricchezza dei percorsi la gara può essere l’inizio di un’avventura e ogni prova diventa anche un viaggio attraverso storia, cultura ed enogastronomia locale.

Il Circuito Coppa Piemonte Drali rappresenta un’esperienza unica che coniuga lo sport e la scoperta del territorio, sia da soli che in compagnia: seguiti dal proprio compagno di viaggio, o sostenuti dalla propria famiglia. Una vera e propria community che negli anni ha rafforzato i suoi valori, con particolare attenzione al dialogo con gli iscritti.

Per ulteriori informazioni visita il sito: https://www.circuitocoppapiemonte.it/