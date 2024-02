Cuneoginnastica, buona la prima in Serie C Gold per il settore ritmica

Per il secondo anno consecutivo l'Asd Cuneoginnastica prende parte al campionato di Serie C Gold della Federazione Ginnastica Italiana, con una formazione totalmente rinnovata rispetto a quella dello scorso anno.

Melisa Qira al cerchio, Arianna Caliman alla palla, Irene Ciarlo alle clavette e Cecilia Quarello al nastro, quest’ultima in prestito dalla società Eurogymnica di Torino.

Apre bene la competizione Melisa che ottiene un ottimo 26,750. La segue Arianna che con la palla porta a casa 25,800 punti. Prima presenza in pedana in un campionato di livello Gold per Irene, che si lascia sopraffare dall’emozione commettendo qualche fallo tecnico di troppo. Per lei un 17,800 che purtroppo compromette il risultato finale in classifica.

Impegnata con l’attrezzo più insidioso, Cecilia al nastro porta a casa un buonissimo 22,050 che porta la squadra a totalizzare 92,400 punti e il 24° posto provvisorio.

Il team cuneese chiude la gara a metà classifica su 51 squadre partecipanti.

"Queste atlete hanno intrapreso il percorso Gold da soli sei mesi – commentano le tecniche –. Per loro la gara di squadra in un campionato di serie C è una pedana importante che devono ancora imparare a gestire. Riuscire a partecipare a questo campionato è la dimostrazione che il settore sta crescendo, migliorando e raggiungendo un più alto livello tecnico".

La prossima prova sarà tra due settimane, appuntamento al quale le ginnaste sicuramente più preparate sia sotto l’aspetto tecnico che psicologico.